6月14日、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアレディ3』が放送開始。24歳の美人動画クリエイターが自身の凄まじいモテエピソードを明かし、スタジオが驚愕する一幕があった。

【映像】これはモテる…“無双モテ”の一部始終

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

初回のこの日は、参加する女性メンバーの顔合わせからスタート。20代の“ガール”メンバーとしてカーテンの奥から登場したマホは、24歳の動画クリエイター兼女優だ。

ハキハキとした明るい笑顔で現れたマホを見たスタジオの藤森は、すかさず「ちょっと（アイドルグループの）“センター”みたいな存在感あるよ」と、彼女が放つ華やかなオーラに注目した。

番組の事前インタビューで過去の恋愛について聞かれたマホは、「めっちゃモテました。学生時代とかやばかったです。1日で4人とかに告られてました」と、自身の無双ぶりを堂々とアピール。これにはスタジオの若槻も「あら！」と声を上げ、平も「モテモテ！」と目を丸くした。

そんなモテ人生を歩んできた彼女に、好みの男性のタイプを尋ねると「日が暮れますけどいいですか？」と前置き。「まず丸顔が好きです。で、絶対に一重がいい。涙袋はその一重の目の大きさと同じくらい大きい人がよくて、鼻は鼻筋が通ってる人。小鼻は小さい人がいいし、あごはシュッとしてる人がいいです」と、一切妥協のない細かい条件を次々と列挙し始めた。

さらに「横顔きれいで、二重あごがない人がいいし…」とヒートアップして語り続けるマホだったが、あまりの条件の多さに映像は強制終了。画面が暗転すると、平が「終わっちゃった。フェードアウト」と笑いながらツッコミを入れた。

「レディに負けそうなことは？」という質問にも、「無いんじゃないですか」と余裕の笑みを見せつけたマホ。強気な発言の連続に平は「強いね」と感心したが、アンミカからは「分かってないね、まだ」と愛ある厳しいツッコミが飛んでいた。