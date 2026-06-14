【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】半年後⇒え〜っ…チアリーディング！？＜第16話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第16話 可能性は無限大
【編集部コメント】
ユアちゃん、半年後には習い事をダンスからチアリーディングに変えていたなんて……！ 小学2年生、まだまだ夢も可能性も無限大。大人があれこれ考えるより、まだしっかりした目標が決まっていないのであれば、決まったときのために環境づくりをしてあげるのも大切なことなのかもしれません。今回の経験を活かし、ユアちゃんやタクミくんに夢ができたときには優先順位をしっかりと見極め、子どもたちの一番の応援者として支えてあげてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第16話 可能性は無限大
【編集部コメント】
ユアちゃん、半年後には習い事をダンスからチアリーディングに変えていたなんて……！ 小学2年生、まだまだ夢も可能性も無限大。大人があれこれ考えるより、まだしっかりした目標が決まっていないのであれば、決まったときのために環境づくりをしてあげるのも大切なことなのかもしれません。今回の経験を活かし、ユアちゃんやタクミくんに夢ができたときには優先順位をしっかりと見極め、子どもたちの一番の応援者として支えてあげてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか