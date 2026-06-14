堂本光一「階段を見ると」舞台共演者と“階段落ち”を再現したコミカルなショットを披露

【写真】蘇る『Endless SHOCK』の記憶、堂本光一の華麗な階段落ち再び！

堂本光一が自身のInstagramで、階段落ちを再現したコミカルな写真を公開した。

■堂本光一「階段を見ると」

堂本光一は、「階段を見ると」「どうしても、、、」と綴り1点の写真を投稿。

写真には、堂本が黒のジャージ姿で、赤いカーペットが敷かれた階段から転げ落ちたかのような写真を披露している。

テキストで「小堺さん 観月さん 岸さんリアクションしてくださった」と紹介したように、階段の上には小堺一機、観月ありさ、岸祐二の3人が驚いた様子のジェスチャーを見せている。

■写真：蘇る『Endless SHOCK』の記憶、堂本光一の華麗な階段落ち再び！

ハッシュタグで、「フェスティバルホール」「そこに階段があれば」と綴っているように、堂本がウィリー・ウォンカ役を演じている主演舞台『チャーリーとチョコレート工場』出演の合間に撮影した写真のようだ。

テキストでは「※特別な訓練と経験と純粋な想像力の賜物です」「決して真似してはいけません」としっかり注意書きを添えているように、堂本ならではの、堂本にしかできなコミカルなショットでファンを楽しませた。