元NHKアナ・中川安奈、美脚まぶしいショーパンコーデ！ 無防備なNGショットにも反響
フリーアナウンサーの中川安奈が13日にInstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを披露すると、ファンから「美しい」「何着ても最高！」といった反響が寄せられた。
【別カット】中川安奈、無防備すぎるNGショットも！
中川が「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、古着屋でおすすめしてもらったというレアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォームとデニムのショートパンツという装いで佇む中川の姿が収められている。投稿の中には、正面でポーズを決める様子やバックショット、さらに“NGショット”も含まれている。
ショートパンツから伸びた中川の美脚に、ファンからは「お御脚が美しい」「脚長〜いし綺麗」「アンナちゃんは何着ても最高！」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】中川安奈、無防備すぎるNGショットも！
中川が「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、古着屋でおすすめしてもらったというレアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォームとデニムのショートパンツという装いで佇む中川の姿が収められている。投稿の中には、正面でポーズを決める様子やバックショット、さらに“NGショット”も含まれている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）