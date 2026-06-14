◇FIFAワールドカップ北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会3日目が終了。ここまでアジア勢は負けなしの成績が続いている。過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）に開幕。開幕日には1次リーグA組で韓国が2―1でチェコに逆転勝ちし、2010年南アフリカ大会以来16年ぶりにW杯初戦を白星で飾った。3日目のこの日は、1次リーグB組でカタールがスイスと1―1の引き