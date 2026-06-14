100均歴8年のマニア大絶賛♡買って大正解の新作！次行ったらチェックしてほしい優秀商品5選
野菜が長持ち！ダイソーの鮮度保持袋は100円とは思えない実力
商品名：ホタテの貝殻を練り込んだジッパー付鮮度保持袋
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：20cm×18cm×T0.04mm
内容量：6枚
JANコード：4550480686769
販売ショップ：ダイソー
野菜をまとめ買いしてもすぐにしなびさせてしまう…そんな長年の悩みを救ってくれた保存袋です。
ホタテの貝殻を練り込んだ素材で、ジッパー付きだから出し入れもらくちん。約20×18cmと小ぶりで、トマトやキュウリ、使いかけの葉野菜にちょうどいいサイズ感です。6枚入りなので、用途に合わせて気兼ねなく使えます。
実際にニラを入れておいたら、いつもは1週間で溶けるように傷むのに、2週間近くも溶けずに残っていて感動しました。まとめ買い派の方にこそ使ってほしい逸品です。
デオコと同じ“ラクトン”配合！ダイソーのボディシートが名品すぎる
商品名：＆．ボディシート（オトナのエチケット、20枚）
価格：￥110（税込）
JANコード：4550480937069
販売ショップ：ダイソー
「これ100均なの！？」と二度見した、香りも実力も本格的なボディシート。
年齢とともに減るといわれる甘い香り「ラクトン」が配合。これはデオコなどにも使われている成分なんです。ピーチのようなフローラルのような、甘いけれど甘すぎない上品な香りに包まれます。
20枚入りでシートは柔らかく、肌当たりがよくて刺激も感じませんでした。運動後の汗のベタつきを拭き取ると、一気にサラサラに。
友人に1枚あげたら「どこの？いい香り！」と聞かれ、さらにラクトン入りと伝えると「買いたい！」と即リクエストされたほど。
汗や皮脂の嫌なニオイをさっぱり拭き取れて、気持ちまでリフレッシュできますよ。
残量がひと目で分かる♡ダイソーの進化系ハンディファン
商品名：ミニファン（クリップスタンド付、ディスプレイ表示）
価格：￥1,100（税込）
充電時間：約2時間30分
JANコード：4550480894027
販売ショップ：ダイソー
暑い日は常に持ち歩いている相棒。ダイソーには数多くのハンディファンが販売されていますが、今年は、バッテリー残量が見えるディスプレイ付きタイプが登場しています。
残量が数字でわかるから充電忘れが起こりにくく、風量はボタンを押すたびに25ずつ、最大100まで細かく調整できます。羽根のカバーが細かくて指を挟みにくいのも、地味にうれしい安心ポイント。
充電はスマホや他の電子機器と共有しやすいtypeCケーブル。約152gと軽く、満充電なら最弱で約6時間も使えます。
2回クリックしないと動かない仕様なので、カバンの中で勝手に作動する心配もありません。
本体についているカラビナでバッグに吊り下げて持ち歩ける上に、スタンドとしても使えるから移動時はもちろん、デスクでの作業時にも使いやすい！
100％の風力だと少し音が気になりますが、それを差し引いても優秀でした。
角度調整が自由自在！ダイソーのタブレットスタンドはHIDISC製の本格派
商品名：タブレットスタンド
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：折り畳み時W156mm×D123mm×H43mm／アーム長80mm
重量（約）：177g
JANコード：4984279871218
販売ショップ：ダイソー
記録メディアでお馴染みの日本企業・磁気研究所（HIDISC）が手がける、本格派のガジェットスタンドです。
アームの根元が360度回転し、上下2箇所の接合部もそれぞれ180度動くので、角度の調整が自由自在。13インチまでのタブレットやスマホに対応し、耐荷重は1kgまでとタフな設計です。
私は小型のモバイルモニターを設置して使っていますが、接地面と底面あわせて9箇所の滑り止めのおかげで驚くほど安定。
クリア素材を組み合わせたスタイリッシュな見た目で、デスクに置くだけで清潔感が出ます。ホコリが目立ちにくい所もお気に入り。
使わないときはコンパクトに折り畳めるので、カフェや出先にも持ち運べます。
角度を立てすぎるとまれにバランスを崩すこともありますが、おおむね良好。「これがないと仕事できない」と思えるほど手放せません。この値段でこのクオリティは、ダイソーさまさまです。
振動センサー付きで高スペック♡ダイソーのセンサーライトが可愛い
商品名：センサーライト（うんち）
価格：￥550（税込）
電圧（約）：4.5V
最大電流（約）：0.07A
JANコード：4550480837024
販売ショップ：ダイソー
見た目のインパクトに思わず笑ってしまう、ユニークな癒しライト。
あひるやユニコーンなどポップで可愛いデザインも揃っていますが、一押しはゆるッとした表情がキュートな“うんち”タイプ。軽くポンと叩くだけで明るさが3段階で変わる振動センサー付きで、操作も直感的です。
コードレスで単4電池3本を入れればどこでも使え、やわらかなシリコーン素材で触り心地も抜群。コンセントを気にせず、棚の上や寝室など好きな場所に置けます。
トイレに飾っておいたら、遊びに来た友人がくすっと笑ってくれました。やわらかな光で癒し効果も抜群。見た目だけじゃなく、意外と高スペックなんです。
気になる商品はありましたか？どれもダイソー歴8年の私が、自信を持って「買って大正解！」とおすすめできる優秀アイテムばかり。次にダイソーへ行ったら、ぜひチェックしてみてくださいね♡
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