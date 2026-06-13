3人組ガールズバンド「SILENT SIREN」（サイレントサイレン）のボーカル兼ギター・すぅ（吉田菫）、ベース・山内あいな（あいにゃん）が13日、中日戦（エスコン）試合前のファーストピッチに、通称“サイサイ”にちなんだ背番号「31」のユニホーム姿で登場。試合後にはスペシャルライブで球場を盛り上げた。

代表して投球を行ったすぅは、初の始球式に挑戦。勢い余って捕手の頭上を越え「悔いは残ったんですけど、なんとか終えられて良かった」と胸をなで下ろした。毎年、出身地・福島県で開催されるイベント「風とロック芋煮会」内で行われる「芋野球」に参加しているようで「（野球は）年に一度1日だけやる感じ。始球式は本当に貴重な経験でした。グラウンドから見た景色は夢みたいでした」と笑顔を見せた。

21年12月の活動休止ライブを経て、26年4月に6年ぶりフルアルバム「TRIANGLE」をリリース。5月1日から国内16都市をめぐる全国ツアー中で、14日に「北海道 Cube garden」で北海道公演を行う。第1子妊娠中のキーボード・黒坂優香子（ゆかるん）が2月からライブ活動休止を発表しており、サポートメンバーの力を借りて、新しいサイサイを披露する。

釧路出身の父を持つ山内は「また（北海道に）戻って来られてうれしい。新しい風を吹かせてくれるようなサポートキーボードの方。逆に今しか見られないサイサイのライブになるのかなと思います」とPR。「さらにファンクラブイベントもあるので、北海道尽くしを満喫します！」とファンとの再会を心待ちにした。