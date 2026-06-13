【競馬】メイクデビュー東京（6月13日／東京競馬場・2歳新馬・芝1400メートル）

【映像】「これはヤバい」“伝説の名馬”産駒、鋭い差しで勝利の瞬間

新たな伝説の幕開け？ 13日の東京6R・新馬戦でフライトライン初年度産駒のデミアン（牡2、美浦・斎藤誠）がデビュー勝ちし、産駒への期待がファンの間でも一層と高まった。

父のフライトラインは、現役時にアメリカG1・4勝を含む6戦6勝の戦績で、無敗のまま引退した伝説の名馬。特に、出走全8頭がG1馬だった2022年ブリーダーズカップ・クラシックで後続に8馬身差以上をつけて圧勝したレースは世界に衝撃を与えた。その初年度産駒であるデミアンは、昨年のキーンランド・セプテンバーセールに上場され、坂口直大オーナーが170万ドル（当時約2億4700万円）で落札した。

迎えたデビュー戦、ダミアン・レーン騎手鞍上のデミアンは、中団でレースを進めると、直線で鋭い脚を披露。逃げた2着馬のデザートスピリットを差し切り、1馬身1/4差をつけて産駒JRA初勝利を挙げた。

良馬場の勝ち時計は1分22秒8。「グリーンチャンネル」実況では「世界デビュー第1号」勝利であることが伝えられた。

ファンはSNS上で、フライトラインの偉業を回顧するように、「産駒の可能性を世界に知らしめる重要な勝利」「フライトライン最強伝説やん」などと投稿。また、ダートで6連勝した父とは異なる芝での勝利に、「芝でも余裕あり気持ちいい勝ちっぷり」「ダートで走ったら更にヤバイのか… フライトライン恐るべし」「芝でも走るとなるとこれはヤバい種牡馬やな」など、産駒の今後への期待を膨らませた。

また、“ダミアン”・レーン騎手が鞍上だったことで、「デミアン・レーンってみんな言ってて草」「ダミアン・レーンが乗るデミアン強すぎる！」「デミアンで勝つダミアンすき」との声も目立った。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）