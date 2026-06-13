6月13日、東京競馬場で行われた11R・ジューンステークス（3歳上オープン・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の3番人気、カネラフィーナ（牝4・美浦・手塚貴久）が勝利した。1/2馬身差の2着にタシット（牡7・美浦・中川公成）、3着に1番人気のダノンエアズロック（牡5・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:46.0（良）。

2番人気でM.ディー騎乗、ディマイザキッド（牡5・美浦・清水英克）は、13着敗退。

名手の手綱さばき光る

C.ルメール騎乗の3番人気、カネラフィーナが勝利し、同騎手はJRA通算2200勝の大台に到達した。レースではゆったりとした流れの中、好位3、4番手のインでロスなく追走。抜群のポジション取りで直線を迎えた。直線では前が狭くなる場面もあったが、わずかなスペースをこじ開けるように進出。ゴール前できっちりと抜け出し、節目の一勝を手にした。ルメール騎手らしい冷静かつ鮮やかなエスコートが光る勝利だった。

カネラフィーナ 9戦5勝

（牝4・美浦・手塚貴久）

父：Frankel

母：ジョイカネラ

母父：Fortify

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム