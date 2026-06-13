アーセナルとのファイナルを制し、CL連覇を達成したリーグ1のパリ・サンジェルマン。国内でも圧倒的な成績を残しており、リーグ5連覇を成し遂げた。



そんなPSGに所属するブラッドリー・バルコラに移籍の可能性があるようだ。



『Sky Sports』によると、バルコラはチーム内における自身の立ち位置に不満を抱いており、出場機会を求め、移籍を希望しているようだ。PSGは同選手の残留を希望しているが、市場価値に見合うオファーが届けば、放出を容認するとみられている。





前述したアーセナルとのCL決勝でバルコラはベンチスタート、途中出場での出番となった。バルコラはリヨン出身のWGで、本職は左。25-26シーズンは公式戦49試合で13ゴール7アシストを記録したものの、同ポジションにはクヴィチャ・クワラツヘリアがおり、重要なゲームでは彼が先発することが多い。そんなバルコラの獲得を目指しているのがアーセナルだ。左サイドでプレイするレアンドロ・トロサール、ガブリエウ・マルティネッリらに移籍の可能性があり、その穴埋めとしてバルコラに注目している。データサイト『transfermarkt』が独自の指標から定める市場価値は7000万ユーロ(約130億円)だが、PSGは放出にいくら要求するのだろうか。