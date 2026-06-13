俳優の桃井かおり（75）が12日、Instagramを更新。夫とのほほえましい日常の様子や、オシャレなインテリアが並ぶ、自宅リビングを披露した。

【映像】桃井かおり、夫婦ショット＆自宅リビングの様子

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝いワイナリー巡りや2人でホテルに泊まった様子など、仲むつまじい夫婦の姿を見せている。

桃井かおり、オシャレな自宅リビングを披露

2026年6月12日の投稿では、「サ〜FIFA WORLD CUP スタート！かおりの次にサッカーが好き と確かに聞いた気がしたが、98インチのTVも入って、ピザも焼いてみました〜 の声に振り向きもしない旦那しゃん こうなると、試合が終わるまではただただほっとくしか無いんだ〜」と、夫婦ならではのほほえましいやりとりを紹介。オシャレな小物やインテリアが並ぶ自宅リビングも披露している。

この投稿にファンからは、「なんだかものすごくおしゃれなお家！」「高そうな骨董品の数々 センス良いですね！」「かおりの次にサッカーが好き！なんて良い事！」「『かおりの次に』って言われちゃったら ね〜え も〜お…… かおりちゃん、幸せ〜！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）