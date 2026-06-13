神奈川県座間市に住む元交際相手の女子高校生（17）を殺害したとして6月11日、県警は隣接する相模原市に住む塗装工の男（19）を逮捕した。2人はTikTokを通じて交際に発展したが、すぐに破局。男が執拗に復縁を迫るなか、犯行に発展してしまった。

【現場の写真を見る】「”復縁話”のため花火も...」少年（19）が女子校高校生を絞殺したとみられる河川敷

前編では「最近、素行が悪くなっていた」という男の知人の証言などを報じたが、最も身近な存在である家族の目には、彼の姿はどう映っていたのだろうか。実の父親が明かす男の素顔は、"普通の19歳"だった。【前後編の後編。前編から読む】

大手紙記者が話す。

「被害者の女性は6月10日夕方に『元彼に会いにいく』と家族に伝えて外出したが、夜になっても帰宅せずに連絡が途絶えた。通報を受けた県警が、女性のスマートフォンの位置情報をもとに捜索したところ、相模川の河川敷で遺体が発見されたということです。

殺害は21時50分ごろ。2人は直前まで河川敷で花火をしており、復縁話もしていたとみられます。現場には実際に、線香花火の跡などが残されていた。男は容疑を認めており、『復縁を断られ、首を絞めて殺した』と話しているそうです」

男と被害者の年齢は2歳差。女性は近くの高校の3年生で、本人のSNSなどに将来についての投稿もあった。一方、父親によれば男もかつてこの高校の在校生で、高校2年生の頃に退学したという。

近所の知人からは、「2年ほど前から急に金髪になり、タバコも吸い始めた」という証言もあがった。またあるTikTokの投稿には、男が昨年2月、海老名駅周辺でインタビューされている様子が映されており、本人が高校を退学した理由について、当時の担任から退学するよう言われたなどと不満を語っていた。

6月12日、記者が自宅アパートを訪れたところ、男の父親が事情を話した。

実父が語る少年の横顔

「2年生になってすぐに高校を中退しました。進級はできたのですが、もともと勉強が得意ではないことや、先生たちと反りが合わなかったのが主な理由です。暴力沙汰で退学したわけではありません」

中退後、男は土木関系の仕事を転々とし、ここ半年ほどは塗装工をしていた。

「たまに仕事に行かない日もありましたが、今の仕事は好きだったように思えます。朝7時には自転車で家を出ていって、夕方には帰ってくる生活でした。こちらからお願いしていないのに、家にはお金を定額できちんと入れてくれていた。

バイクをいじっていたという話ですが、私は息子がバイクに乗っていたことすら知りません。そもそも、免許を持っていませんので。たしかにタバコは……（吸うけど）、不良だとは思いません」

事件当日となった5月10日の朝も、男は普段と変わらない様子で家を出ていったという。

「私が20時ごろに帰宅したときには、息子の姿はありませんでした。24時前になって玄関が開く音がしたので、その時間に帰ってきたんだと思います。外出の理由は聞いていませんでした」（男の実父・以下同）

それから数時間後──。

「朝4時ごろでしたか、刑事さんが自宅に来て『話を聞きたい』と言われました。言われるまま、寝ていた息子を起こしました。『なにかやらかしたのだろう』とは覚悟しましたが、事情はまったくわからなかった。息子に会ったのはそれが最後で、言葉も交わしていません」

取材班は、この父親に男の最近の様子についても聞いたが、「（私生活は）ほとんど知らない。被害者の方も知らなかった」と話すばかり。12日夜にNEWSポストセブンが自宅アパートを再訪したところ、父親は玄関ドア越しにこう声を絞り出した。

──あらためて、どんなお子さんだったかお聞かせください。

「普通……普通の子として育てたつもりです。これ以上は、話しません」

──お気持ちの整理がまだつきませんか。

「お引き取り願えますか」

──お子さんは後悔していると思われますか。

「……」

──いまはどんなお気持ちですか。

「 ……申し訳ない、本当に申し訳ございません」

記者に対して謝罪の言葉を漏らした父親の声は、今にも泣き出しそうなほど震えていた。父親は自分の息子が犯した罪を、まだ受け止められていないようだった。

男に残された選択肢は、殺人しかなかったのだろうか。強い執着心の末に残されてしまったのは、17歳の未来ある女子高校生の命を奪ったという事実だけだ。

（了。前編から読む）

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