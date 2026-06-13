森高愛、ミニスカから美脚チラリ 韓国満喫ショットに絶賛の声「スタイル抜群で憧れる」「街角でもオーラ全開」
【モデルプレス＝2026/06/13】モデルで女優の森高愛が6月10日、自身のInstagramを更新。韓国でのミニスカート姿を公開した。
【写真】28歳女優「圧巻のスタイル」と話題の美脚全開ショット
森高は「弾丸韓国旅でした」とコメントし、街中やカフェでのショットを複数枚投稿。キャップをかぶり、薄いイエローの半袖トップスにグレーのフリルミニスカートを着用したコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で憧れる」「コーデセンスが神」「圧巻のスタイル」「美脚」「街角でもオーラ全開」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳女優「圧巻のスタイル」と話題の美脚全開ショット
◆森高愛、美脚際立つミニスカ韓国ショット公開
森高は「弾丸韓国旅でした」とコメントし、街中やカフェでのショットを複数枚投稿。キャップをかぶり、薄いイエローの半袖トップスにグレーのフリルミニスカートを着用したコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆森高愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で憧れる」「コーデセンスが神」「圧巻のスタイル」「美脚」「街角でもオーラ全開」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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