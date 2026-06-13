杉浦太陽、高1長男が入った部活に驚く「野球部入んのかなと思ってたら…」
タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもたちの近況について明かす動画で、この春高校生になった長男・青空さん（せいあ・15）が入った部活に言及する場面があった。
【写真】体育祭での1枚！長男・青空さん＆杉浦太陽＆辻希美の親子3ショット
3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太陽」を展開。テイクアウトしたマクドナルドの購入品を食べながら、5月の近況報告を行った。
5月は子どもたちのイベントが多く、中学生の次男・昊空さん（そら・13）が入っている演劇部の発表会に出かけ観劇したことや、小学生の三男・幸空さん（こあ・7）の運動会を見に行ったことなどを紹介。
高校1年生になった長男・青空さんについては、軽音部に入ったことを報告し、「ずっと野球やってきたからさ、野球部入んのかなと思ってたらベースやるとか言い出して、ベースやってんだよ」と、その“選択”は父親ながら驚きだったことを明かした。
現在は、自宅でも練習しているそう。杉浦は続けて「きっと文化祭あるから発表すると思うのよ。人前に立って演奏するってことやから、すげぇ度胸つくと思うんだよね。むっちゃ緊張すると思うけど」「人に見られてまた上達してっていう、かっこいい姿を絶対文化祭行こうともう僕は決めてます」と話し、部活を通して長男が一段と成長する姿を楽しみにしていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】体育祭での1枚！長男・青空さん＆杉浦太陽＆辻希美の親子3ショット
3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太陽」を展開。テイクアウトしたマクドナルドの購入品を食べながら、5月の近況報告を行った。
高校1年生になった長男・青空さんについては、軽音部に入ったことを報告し、「ずっと野球やってきたからさ、野球部入んのかなと思ってたらベースやるとか言い出して、ベースやってんだよ」と、その“選択”は父親ながら驚きだったことを明かした。
現在は、自宅でも練習しているそう。杉浦は続けて「きっと文化祭あるから発表すると思うのよ。人前に立って演奏するってことやから、すげぇ度胸つくと思うんだよね。むっちゃ緊張すると思うけど」「人に見られてまた上達してっていう、かっこいい姿を絶対文化祭行こうともう僕は決めてます」と話し、部活を通して長男が一段と成長する姿を楽しみにしていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。