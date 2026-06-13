「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）

阪神はオリックスに敗れ、今季ワーストとなる４連敗となった。先発の村上頌樹投手（２７）は初回に西川、紅林に２者連続本塁打を浴び４敗目。二回以降は立て直し、持ち前の粘り強い投球で７回５安打２失点だった。藤川監督は「きっちりとゲームを作って、十分な役割」と内容を評価。悔しいマウンドは、次回登板につながるはずだ。

３連敗中のチームに何とか勝機をもたらすべく、村上は懸命に腕を振った。７回５安打２失点。藤川監督も「きっちりとゲームを作って、十分な役割」と評した１１１球の粘投だった。しかし、試合後の村上は「あの２本が決勝点になってしまったんで」と、立ち上がりの２被弾を悔やんだ。

初回、いきなり出はなをくじかれた。１死で迎えた２番・西川。初球を完璧に振り抜かれた。悠々と歩き出す西川とは対照的に、村上はマウンドでぼうぜん。右翼席上段まで運ばれた特大弾を見送るしかなかった。

仕切り直しをはかったが、オリックス打線がそれを許さない。続く３番・紅林にはカウント１−１から甘く入った変化球を捉えられた。今度は左翼席上段まで運ばれる特大弾。見送る方向が変わっただけで、村上はまたも着弾をぼうぜんと見つめた。

前カードのソフトバンク３連戦（ペイペイ）でチームは計１０被弾。強力鷹打線に圧倒されて関西に帰ってきた中で、自身初の２者連続被弾を食らった。今季のチーム被本塁打５２はリーグワーストの数字。場所は京セラドームのはずだが、まだみずほペイペイドームにいるかのような光景が虎党を沈黙させた。

しかし、村上は「動揺はなかったですし、すぐに切り替えて粘れれば」とのみ込まれなかった。二回以降は持ち直し、毎回粘り強くスコアボードに並べた「０」。五回１死一、二塁のピンチで西川を迎えた場面では、被弾のお返しとばかりに二ゴロ併殺に仕留めた。

５月８日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、約１カ月ぶりにカード頭を託された。今季２度目の中５日で迎えたが「その影響は全くない。しっかり投げられた」と強調。自身の連勝は「４」でストップし、チームは今季最長の４連敗となったが「暗くなりすぎず、しっかりいつも通りやれれば」。過度に悲観することなく、次こそは勝利に結びつける。