¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡× ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡á¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥ÖÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤¬£Ê¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÎÉÚ°Â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç½ÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤¬Éé½ý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¤½£³Æ¹ñ¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹»á¤ÎÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡£ÉÚ°Â¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡ÖÉÚ°ÂÁª¼ê¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í£Ä£Æ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¸å¡¢Åß¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¹»á¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÚ°Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÉÚ°Â¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤¬³°¤ì¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÉÚ°Â¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Õ¥©¥¹»á¤Ï¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥º¥Ð¥êÆüËÜ¤Ø¤Îà³®Àûá¤âÁªÂò»è¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Î¾Íè¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Î¥×¥ì¡¼¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°ÅÅ·âÉüµ¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£