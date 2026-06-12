宮沢りえ、美デコルテ際立つモデルショット公開！ ショートヘア×ナチュラルメイクで大人の魅力あふれる
俳優の宮沢りえさんは6月12日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテがあらわになった、大人の魅力を感じるモデルショットを公開しました。
【画像】宮沢りえの美デコルテ
また、ショートヘアにナチュラルメイクを合わせたスタイルも似合っています。どこか余裕のある表情もすてきで、大人の魅力があふれる一枚です。
(文:多町野 望)
【画像】宮沢りえの美デコルテ
『Harper's BAZAAR』誌面宮沢さんは1枚の画像を投稿。ファッション誌『Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）』（ハースト婦人画報社）の誌面と思われます。片方の肩を出した黒いサテンドレスを身にまとい、コスメを手に持った姿です。美しいデコルテラインが際立っており、とても色っぽいです。
また、ショートヘアにナチュラルメイクを合わせたスタイルも似合っています。どこか余裕のある表情もすてきで、大人の魅力があふれる一枚です。
モデルショットはほかにも！5月26日にも、同誌のモデルショットを披露していた宮沢さん。赤や白、緑などさまざまなカラーの衣装に身を包んでおり、どれも美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)