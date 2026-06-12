【6月12日の契約情報】日本代表ウイングの移籍先決定…五輪出場帰化選手が継続

6月12日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。

三遠ネオフェニックスからの退団が発表され、その移籍先に注目が集まっていた吉井裕鷹が茨城ロボッツへ移籍することになった。積極的な補強を続ける茨城にとって、日本代表候補選手でもある渡邉飛勇に続いての獲得は、チームの柱を得たとも言えるだろう。

連日、契約情報を更新している宇都宮ブレックスはギャビン・エドワーズとアイザック・フォトゥのインサイドコンビの継続が発表された。ともに同クラブでの在籍年数も長く、チームに構築に欠かせない存在だ。

こちらも補強のリリースを連日発信している佐賀バルーナーズから、初のアジア特別枠となるデリック・マイケル・ザビエロを獲得した。インドネシア代表でもある同選手は、今回が初のプロ契約。アメリカ大学のディビジョン1で腕を磨いた若き才能の活躍が期待される。

一方、千葉ジェッツから今シーズンのキャプテンを務めたジョン・ムーニーが退団することになった。同日付で韓国KBLの安養正官庄レッドブースターズがムーニー獲得を発表している。ムーニーは千葉Jから発表されたコメントの中で、ブースターへの感謝を伝えるとともに、「戻ってくる機会があることを願っています」と思いを語った。

6月12日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月12日のBリーグ契約情報

＜選手＞



吉井裕鷹（茨城／三河から移籍）



ギャビン・エドワーズ（宇都宮／契約継続）



アイザック・フォトゥ（宇都宮／契約継続）



細川一輝（群馬／契約継続）



デレク・パードン（A千葉／契約継続）



青木ブレイク（A千葉／宇都宮から移籍）



荒谷裕秀（川崎／仙台から移籍）



松山駿（川崎／越谷から移籍）



トレス・ティンクル（FE名古屋／新規契約）



デリック・マイケル・ザビエロ（佐賀／新規契約）



関谷間（静岡／新規契約）



高橋育実（福井／香川から移籍）



山田安斗夢（熊本／契約継続）



長谷川智伸（新潟／契約継続）



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ジョン・ムーニー（千葉J／契約満了）※韓国KBLの安養正官庄へ移籍



ジャスティン・バーレル（福岡／契約満了）



ジョーダン・ジャイルズ（岐阜／退団）

＜スタッフ＞



安齋竜三（三河HC／新規契約）



佐々央氏（三河AHC／新規契約）

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