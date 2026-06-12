FE名古屋、欧州各国でプレーしたPFトレス・ティンクルを獲得…今季在籍のジェレミー・ジョーンズの義弟

6月12日、B1リーグのファイティングイーグルス名古屋は、トレス・ティンクルと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。背番号は「3」に決定している。

アメリカ出身で現在30歳のティンクルは、203センチ102キロのパワーフォワード。オレゴン州立大学からNBA Gリーグのラプターズ905に加入してプロキャリアをスタートさせると、その後はイタリア、フランス、スペインといった欧州各国のリーグで経験を重ね、2025－26シーズンはトルコのトラブゾンスポルでプレーした。

今回の移籍に際し、ティンクルはクラブを通じて「Bリーグでプレーすることを、ここ数年ずっと夢見てきました。その夢を叶えられることにとてもワクワクしていますし、以前から知っているFE名古屋でそのスタートを切れることを嬉しく思います」とコメント。さらに「コーチ陣、クラブ経営陣がチームのために掲げるビジョンはとても素晴らしいものです。そのビジョンの実現のために、チーム一丸で挑んでいきます」と意気込みを語った。

また、クラブの公式SNSでは、ティンクルが今シーズンFE名古屋でプレーしたジェレミー・ジョーンズの義弟であることが明かされた。同クラブでB1昇格にも大きく貢献した義兄のように活躍できるか、大きな注目が集まっている。



実は、、、#トレス・ティンクル 選手は #ジェレミー・ジョーンズ 選手の義弟です🫣

きっとJJ選手から日本のこと、FE名古屋のことをいろいろ聞いているはず💭

ティンクル選手への応援よろしくお願いします💪✨#FE名古屋 #Bリーグ https://t.co/DLMHr80hpK

- ファイティングイーグルス名古屋 (@FE_758) June 12, 2026

【SNS】ティンクルはJJの義弟!? クラブ公式がポスト