外国証券 先物取引高情報まとめ（6月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15287( 15233)
12月限 29( 29)
TOPIX先物 9月限 17927( 17927)
日経225ミニ 7月限 13381( 13381)
8月限 83( 83)
9月限 279853( 279853)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8540( 8540)
12月限 29( 29)
TOPIX先物 9月限 15085( 10583)
日経225ミニ 7月限 8246( 8246)
8月限 121( 121)
9月限 124969( 124969)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 0)
TOPIX先物 9月限 2157( 2157)
日経225ミニ 7月限 372( 372)
9月限 1295( 1295)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1421( 1378)
TOPIX先物 9月限 2730( 2720)
日経225ミニ 7月限 55( 55)
9月限 4817( 4779)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 492( 492)
TOPIX先物 9月限 3117( 3117)
日経225ミニ 7月限 152( 152)
8月限 33( 33)
9月限 7800( 7800)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 583( 583)
TOPIX先物 9月限 1499( 1499)
日経225ミニ 9月限 3506( 3494)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7997( 7997)
TOPIX先物 9月限 17184( 17184)
日経225ミニ 7月限 7522( 7522)
9月限 104756( 104756)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 272( 272)
TOPIX先物 9月限 234( 234)
日経225ミニ 9月限 3476( 3476)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 406( 346)
TOPIX先物 9月限 459( 459)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 417( 417)
TOPIX先物 9月限 20( 20)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 222( 222)
日経225ミニ 7月限 108( 108)
8月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15287( 15233)
12月限 29( 29)
TOPIX先物 9月限 17927( 17927)
日経225ミニ 7月限 13381( 13381)
8月限 83( 83)
9月限 279853( 279853)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8540( 8540)
12月限 29( 29)
TOPIX先物 9月限 15085( 10583)
日経225ミニ 7月限 8246( 8246)
8月限 121( 121)
9月限 124969( 124969)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 0)
TOPIX先物 9月限 2157( 2157)
日経225ミニ 7月限 372( 372)
9月限 1295( 1295)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1421( 1378)
TOPIX先物 9月限 2730( 2720)
日経225ミニ 7月限 55( 55)
9月限 4817( 4779)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 492( 492)
TOPIX先物 9月限 3117( 3117)
日経225ミニ 7月限 152( 152)
8月限 33( 33)
9月限 7800( 7800)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 583( 583)
TOPIX先物 9月限 1499( 1499)
日経225ミニ 9月限 3506( 3494)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7997( 7997)
TOPIX先物 9月限 17184( 17184)
日経225ミニ 7月限 7522( 7522)
9月限 104756( 104756)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 272( 272)
TOPIX先物 9月限 234( 234)
日経225ミニ 9月限 3476( 3476)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 406( 346)
TOPIX先物 9月限 459( 459)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 417( 417)
TOPIX先物 9月限 20( 20)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 222( 222)
日経225ミニ 7月限 108( 108)
8月限 13( 13)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース