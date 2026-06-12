　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15287(　 15233)
　　　　　 　 　12月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17927(　 17927)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13381(　 13381)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　 9月限　　　279853(　279853)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8540(　　8540)
　　　　　 　 　12月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15085(　 10583)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8246(　　8246)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 121(　　 121)
　　　　　 　 　 9月限　　　124969(　124969)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2157(　　2157)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 372(　　 372)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1295(　　1295)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1421(　　1378)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2730(　　2720)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4817(　　4779)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 492(　　 492)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3117(　　3117)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 152(　　 152)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7800(　　7800)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 583(　　 583)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1499(　　1499)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3506(　　3494)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7997(　　7997)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17184(　 17184)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7522(　　7522)
　　　　　 　 　 9月限　　　104756(　104756)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 272(　　 272)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 234(　　 234)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3476(　　3476)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 406(　　 346)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 459(　　 459)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 417(　　 417)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　20(　　　20)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 222(　　 222)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース