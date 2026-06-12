海外市場で上昇した豪ドルは、高値圏もみ合い＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.7039-0.7053の狭いレンジでもみ合い。昨日はトランプ大統領発言を受けたドル安に0.6980台から0.7050超えまで上昇を見せた。対円でも112.10円台から112円台半ばまで急騰。その後も東京・オセアニア午前まで上昇を続け112.80円台まで上値を伸ばした。対ドルでの豪ドル高一服に112.50円台まで下げる場面が見られたが、午後に112.89円の高値を付ける動きとなった。



NZドルも海外市場では対ドルで上昇。0.5770台から0.5840台を付けた。今日は0.5811-0.5840レンジ。高値圏で朝を迎えると、昼にかけて利益確定売りなどが目立ち、0.5811を付けた。その後0.5820台まで回復。対円では92.60円台から上昇。今朝がた93.40円台を付けた後、93円台前半でもみ合いとなった。



今週の主な指標結果

豪州

06/09 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （6月） 結果 -2.9% 前回 3.5% （前月比）

06/09 10:30 NAB企業景況感 （5月） 結果 3.0 前回 3.0



NZ

06/09 07:45 製造業活動 （2026年 第1四半期） 結果 2.8% 前回 0.6%

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