ロボタクシーのWaymoが有料プログラム「Waymo Premier」を開始、行列をスキップ・10％のキャッシュバック・月5回まで乗車キャンセルが無料

ロボタクシーのWaymoが有料プログラム「Waymo Premier」を開始、行列をスキップ・10％のキャッシュバック・月5回まで乗車キャンセルが無料