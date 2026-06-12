引っ越し先で「自治会費2000円」請求された！ 加入すると役員として「防災係・書記」など担当するらしいですが“加入は強制”ですか？ 忙しいし「何に使われるか分からない」なら断れるでしょうか？

引っ越し先で自治会費2000円を請求された

引っ越し先で暮ら始めたある日、人が訪れてきて「自治会費2000円をお願いします」と言われるケースはよくあります。

自治会に入ると、会計や書記、防災係などの役員を務める必要があることも少なくありません。しかし、役員の活動がある曜日に仕事があったり、日常的に忙しかったり、積極的に近所づきあいをしようと思っていなかったりする場合には、「加入を断りたい」と思う人もいるのではないでしょうか。



自治会への加入は任意？

それでは、自治会への加入は強制なのでしょうか。原則、自治会・町内会への加入は任意のため、断ることができます。住んでいる＝自動加入ではなく、申込書に署名しなければ加入したことにはなりません。

また、自治体に加入した場合、必ず役員をしなければならないわけではなく、事情に応じて相談できるケースもあります。仕事で役員ができない人は、自治体に加入しておき、「仕事で参加できないので役員の仕事は免除してもらえないでしょうか」と相談してみるとよいでしょう。



自治会費は何に使われている？

では、集められている自治会費は、何のために使われているのでしょうか。地域や自治会によって異なりますが、会費は次のようなことに使われています。



・ごみ収集場の管理や清掃

・回覧板、地域情報の共有

・防犯灯の維持負担

・防災訓練や災害時の安否確認

・夏祭りなどのイベント



日ごろは意識しないようなところに使われていることもあり、必要性を感じにくい人もいるでしょう。

正確な予算配分は各自治体によって異なります。「自治会費の使い道が気になる」と感じる人は、収支予算書や決算報告書を確認してみましょう。



自治会に加入しないデメリット

もし自治会に加入しないと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。よく言われるものは「自治体に加入しないとごみ収集場を使えなくなる」という点でしょう。前記のとおり、自治会は会費でごみ収集場の管理や清掃をおこなっているため、自治体に加入しない場合は、ごみ収集場を使えなくなる可能性がたしかにあります。

加入している人達からすれば、「自治会費を払っていないのに、加入者と同じようにごみ収集場を使うのはおかしい」と思われるためです。国立研究開発法人国立環境研究所の調査によると、70％の市町村で自治会未加入者が、ごみ収集場を使えないトラブルが発生していました。

自治会に加入しないとごみ収集場だけではなく、近隣との関係が悪化するなどのデメリットも考えられます。日本人は協調性を大切にしている人も多く「あの家だけ自治会費を払っていない」という噂が広がると、関係が悪くなるおそれがあるためです。

また、地域情報が入りにくい、災害時に困る可能性があるなども、自治会に加入しないデメリットでしょう。解説してきた懸念点を考慮すると、2000円程度であれば自治会に加入しておいたほうが無難と言えるでしょう。加入は任意ですが、2000円支払わずにトラブルに巻き込まれる可能性が上がるのは、避けたほうがよいと筆者は考えます。



まとめ

「引っ越したら自治会費2000円を請求されたケース」を取り上げましたが、自治会への加入は、原則として任意です。ただし、加入しないとトラブルに巻き込まれる可能性は否定できないため、事情がない限りは加入を検討してみるとよいでしょう。

仕事などの関係で役員を務めることが難しい場合は、自治会長などに相談してみるのをおすすめします。事情を説明すれば、役員を免除してもらえることもあるでしょう。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士