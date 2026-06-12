ディズニー＆ピクサー最新作『水の都のネロ』が、2027年春に日本公開されることが決定した。あわせて、主人公である黒猫ネロの姿を捉えたティザーポスター、ティザー予告が解禁されている。

原題は『GATTO』。『トイ・ストーリー』シリーズで“おもちゃの世界”を、『リメンバー・ミー』で“死者の世界”を描いてきたディズニー＆ピクサーが、本作で新たに描くのは、美しい“水の都”イタリア・ベネチアに暮らす一匹の猫の物語だ。ディズニー＆ピクサーの長編アニメーション作品としては、初めて“猫”が主人公となる。

主人公のネロは、迷信深い人々から不吉とされる黒猫。裏社会のはぐれ者として生きてきたネロに、ある日、思いがけない奇跡が起こる。

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解禁されたティザー予告には、ネロと、裏社会を支配するボス猫ロッコが登場。『ゴッドファーザー』（1972）の名曲「愛のテーマ（Speak Softly, Love）」を思わせる不穏なムードのなか、消えたマグロの行方をめぐって、ロッコとネロがとある猫を問い詰める場面から始まる。

しかし、ネロは頭上で揺れる部屋の灯りが気になって仕方がない様子。思わず猫パンチを繰り出すと、ロッコは厳しく注意するが、やがて彼自身も灯りの存在が気になってしまい……。裏社会を思わせるダークな空気と、猫ならではの愛らしい習性をユーモラスに掛け合わせた、ピクサーらしい遊び心あふれる映像となっている。

(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

ティザーポスターには、満月を背に逆さまに吊るされ、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿が描かれている。ミステリアスな夜のベネチアを舞台に、ネロがどのような冒険を繰り広げるのか、期待が高まるビジュアルだ。

監督を務めるのは、同じくイタリアを舞台にした『あの夏のルカ』（2021）のエンリコ・カサローザ。今回は、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させた、新たなビジュアル表現でネロたちの物語を描く。

プロデューサーは『あの夏のルカ』『カーズ／クロスロード』（2017）のアンドレア・ウォーレン。エグゼクティブ・プロデューサーには、『カールじいさんの空飛ぶ家』（2009）『インサイド・ヘッド』（2015）『ソウルフル・ワールド』（2020）でアカデミー賞を受賞したピーター・ドクターが名を連ねる。

声の出演には、ネロ役でマーク・ラファロ、ロッコ役でローレンス・フィッシュバーンが参加。映画『水の都のネロ』は2027年春、全国公開。