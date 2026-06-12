宇都宮ブレックスがエドワーズ＆フォトゥと契約継続…ニュービルとジェレット退団も“2本柱”残留決定

6月12日、宇都宮ブレックスは、ギャビン・エドワーズとアイザック・フォトゥの2選手と2026－27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。

アメリカ出身で38歳のエドワーズは、206センチ112キロのパワーフォワード。2013－14シーズンにアイシンシーホース三河へ加入し、千葉ジェッツへの移籍を経て、2023－24シーズンから宇都宮に在籍している。日本国籍を取得しており、日本代表として「東京2020オリンピック」や「FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選」に出場した実績も持つ。2025－26シーズンはB1リーグ戦55試合に出場し、うち54試合で先発。1試合平均27分21秒のプレータイムで12.4得点、6.6リバウンド、1.6アシスト、3ポイント成功率39.2パーセントを記録した。

ニュージーランド出身で32歳のフォトゥは、203センチ104キロのパワーフォワード。ハワイ大学からスペイン、ドイツ、イタリアのクラブを渡り歩き、2021－22シーズンから宇都宮に加入した。ニュージーランド代表としてFIBAワールドカップにも複数回出場しており、2023年にはバスケットボールニュージーランドの年間最優秀男子選手に選出されている。今シーズンはB1リーグ戦51試合に出場し、44試合で先発。1試合平均25分20秒のプレータイムで15.1得点、6.6リバウンド、2.2アシスト、フィールドゴール成功率61.5パーセントをマークした。

宇都宮は今オフに入ってから、外国籍選手のグラント・ジェレットとディー・ジェイ・ニュービルの退団が決まっているが、フォトゥと帰化選手のエドワーズは残留決定。Bプレミア初年度となる来シーズンも、チームのインサイドを支えてきた2本柱がブレックスでプレーすることになった。

今回の契約発表に際し、両選手が寄せたコメントは以下のとおり。

◆■コメント

▼ギャビン・エドワーズ



「ブレックスファンの皆さん、こんにちは！2026-27シーズンも皆さんとともに戦えることを光栄に思います。2026-27シーズンも目標達成に向けて、一生懸命に取り組んでいけることを楽しみにしています！さあ、一緒に戦いましょう！」

▼アイザック・フォトゥ



「長年にわたりブレックスの一員として戦い続けられることを、今でも幸運に感じています。そして、BREX NATIONの皆さんとともに、再び新たなシーズンを戦えることが待ちきれません。GO BREX！」