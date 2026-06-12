ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > メキシコでサッカーW杯の開会式開催 メキシコでサッカーW杯の開会式開催 メキシコでサッカーW杯の開会式開催 2026年6月12日 11時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１日、開会式の会場。（メキシコ市＝新華社記者／武巍） 【新華社メキシコ市6月12日】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会の開会式が現地時間11日、メキシコのメキシコシティー競技場で行われた。１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、ワールドカップトロフィーのそばに立つ国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインファンティーノ会長。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式の会場。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式に登場したメキシコ人女優のサルマ・ハエック。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式の会場。（メキシコ市＝新華社配信）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する歌手のシャキーラ。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／武巍）１１日、開会式でパフォーマンスを披露する出演者。（メキシコ市＝新華社記者／李木子） リンクをコピーする みんなの感想は？