渋谷エンタメ祭×TGCが今年もコラボ IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、山崎育三郎出演
7月11日、12日の2日間にわたり開催される日本音楽事業者協会（JAME）主催の総合エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭』と東京ガールズコレクション（TGC）が昨年に引き続きコラボレーションし、エンターテインメントフェス『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』を開催することを発表した。
【ソロカット】キュートなハートポーズを披露したCANDY TUNE
最終日にあたる7月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。当日はアーティストライブを中心に多彩なコンテンツを展開。音楽、ファッション、カルチャーが融合したTGCならではのエンターテインメントフェスを届ける。
今回のテーマは「SUMMER PARTY」。アーティスト、観客、そしてその場に集うすべての人々が一体となり、エンターテインメントの力でつながる特別な一日を演出する。音楽が生み出す高揚感とリアルな体験価値が融合し、会場だけでなく渋谷の街全体を巻き込んだ熱狂と一体感を生み出すという。
出演アーティストとして、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身の4人組ガールズグループで、国内外で大きな注目を集めるIS:SUE、「倍倍FIGHT!」が大ヒットを記録し、Z世代から絶大な支持を集め、昨年の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場し、“今最も勢いのあるアイドル”として注目を集めているCANDY TUNE、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が話題を呼び、昨年の『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞したCUTIE STREET、さらにゲストアーティストとして、ミュージカル界を代表するトップスターで、圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、舞台、ドラマ、音楽活動、MCなど幅広い分野でマルチに活躍し、世代を超えて支持を集めている山崎育三郎が出演決定した。
また、『GMO渋谷エンタメ祭』とTGCのコラボレーションだからこそ実現する、この日限りのスペシャルステージも予定。ここでしか見ることのできないコラボレーションや特別な演出など、「SUMMER PARTY」をテーマにした企画が展開される。
■『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』
日時：7月12日（日） 開場午後6時／開演午後7時／終演午後9時予定
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
メインアーティスト：IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET ほか
ゲストアーティスト：山崎育三郎
【ソロカット】キュートなハートポーズを披露したCANDY TUNE
最終日にあたる7月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。当日はアーティストライブを中心に多彩なコンテンツを展開。音楽、ファッション、カルチャーが融合したTGCならではのエンターテインメントフェスを届ける。
出演アーティストとして、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』出身の4人組ガールズグループで、国内外で大きな注目を集めるIS:SUE、「倍倍FIGHT!」が大ヒットを記録し、Z世代から絶大な支持を集め、昨年の『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場し、“今最も勢いのあるアイドル”として注目を集めているCANDY TUNE、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が話題を呼び、昨年の『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞したCUTIE STREET、さらにゲストアーティストとして、ミュージカル界を代表するトップスターで、圧倒的な歌唱力と表現力を武器に、舞台、ドラマ、音楽活動、MCなど幅広い分野でマルチに活躍し、世代を超えて支持を集めている山崎育三郎が出演決定した。
また、『GMO渋谷エンタメ祭』とTGCのコラボレーションだからこそ実現する、この日限りのスペシャルステージも予定。ここでしか見ることのできないコラボレーションや特別な演出など、「SUMMER PARTY」をテーマにした企画が展開される。
■『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC Fes. 2026』
日時：7月12日（日） 開場午後6時／開演午後7時／終演午後9時予定
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
メインアーティスト：IS:SUE、CANDY TUNE、CUTIE STREET ほか
ゲストアーティスト：山崎育三郎