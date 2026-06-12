『ラヴィット！』の音楽フェス再び 『LOVE IT! ROCK 2026』8・22東京・代々木で4度目の開催決定
TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）の音楽フェス『LOVE IT! ROCK 2026』が、8月22日に“聖地”東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されることが決定。MCを麒麟・川島明と同局・田村真子アナウンサーが務めることが12日、発表された。
【ライブ写真約50枚】新たに追加になった『ラヴィット！ロック2025』のライブ写真（主に後半）
今年で4回目となる同フェスは、毎年、チケット即完売＆配信でも大盛況となっている。今年も、これまで以上の熱量と、さらにスケールアップしたステージを予定。毎回ファンを驚かせる豪華な顔ぶれが話題となっているが、現時点での出演アーティストは未発表。『ラヴィット！』の日々の放送で随時発表していく。
また、生放送でおなじみのあの空気感をそのままギガスケールに。感動のガチ演奏から、腹がよじれる爆笑の仕掛け、会場全体を巻き込んだ予測不能なハプニング演出まで、今年も“さまざまな演出”をフルボリュームで詰め込む。
■イベント概要
タイトル：『LOVE IT! ROCK 2026』
開催日時：2024年8月22日（土）夜
会場：東京・国立代々木競技場 第一体育館
MC：川島明（麒麟）、田村真子（TBSアナウンサー）
出演者：決定次第、随時発表予定
チケット：6月末より先行販売開始予定
【ライブ写真約50枚】新たに追加になった『ラヴィット！ロック2025』のライブ写真（主に後半）
今年で4回目となる同フェスは、毎年、チケット即完売＆配信でも大盛況となっている。今年も、これまで以上の熱量と、さらにスケールアップしたステージを予定。毎回ファンを驚かせる豪華な顔ぶれが話題となっているが、現時点での出演アーティストは未発表。『ラヴィット！』の日々の放送で随時発表していく。
■イベント概要
タイトル：『LOVE IT! ROCK 2026』
開催日時：2024年8月22日（土）夜
会場：東京・国立代々木競技場 第一体育館
MC：川島明（麒麟）、田村真子（TBSアナウンサー）
出演者：決定次第、随時発表予定
チケット：6月末より先行販売開始予定