「奥さんが一番可哀想」声優妻、夫の不倫で声明発表。「とっとと離婚した方が良い」「一番の被害者」
「奥さんが一番可哀想」声優妻、夫の不倫で声明発表。「とっとと離婚した方が良い」「一番の被害者」
俳優で声優の舞原鈴さんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で声優や演出家としても活躍する伊藤マサミさんの女性トラブル問題について声明を発表し、さまざまな声が寄せられています。
【画像全文】「大変申し訳ございません」夫の不倫で声明発表
「大変申し訳ございません」舞原さんは「夫、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪しました。また「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております」とも。さらに「また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼び掛けています。
この投稿には「奥様謝る必要なくね？」「奥様は一番の被害者じゃん……」「厳しく叱るで済ませてはいい問題ではない」「奥さんが一番可哀想」「なんで相手は晒されないんだろう」「とっとと離婚した方が良いと思う」「慰謝料請求してください」などの声が寄せられました。
伊藤さんも声明を発表伊藤さんも同日、自身のXを更新。「私、伊藤マサミに関してのSNS（Ｘ旧Twitter）における投稿について」と題し、テキスト画像を投稿しました。「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した上で「夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」と表明しています。この投稿には「家族間でお話して、解決されたのであれば良かったです」「あなたのした事は絶対許されるべきじゃない」といった声が寄せられました。(文:堀井 ユウ)
外部サイト