ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、現役引退後はタレント・俳優としても幅広く活躍したガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。１１日に所属事務所が発表した。７６歳。栃木県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

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２年前の１２月、ガッツさんにインタビューする機会があった。現役世界王者として俳優デビューした映画「極悪拳法」（７４年）が映画館で上映されることを踏まえての取材だった。「ラッキーセブンの３」「右に左折」「黙ってしゃべれ！」…。そんなガッツ語録が都市伝説化していたが、実際の本人はいたってクールに物事を見ていた。

ガッツさんといえば「バナナ」というイメージがある。「暴飲暴食はしない」という健康法に対して「バナナで栄養補給を？」と聞くと、「バナナ？そんな、しょっちゅう食べているわけじゃないよ。あれはパフォーマンスだから」と返され、目からうろこが落ちた。

米ハリウッド映画デビュー作「太陽の帝国」（８７年）のスティーブン・スピルバーグ監督を「スピちゃん」と呼んだ。「スピちゃんは俺が英国の名王者と闘ったことを知っているわけね。だから、俺のこと、認めてくれてたんだよね」。ケン・ブキャナンを最強挑戦者として迎え撃った３度目防衛戦（７５年）。ＷＢＣの月間ＭＶＰに選出された激闘を誇りにしていた。

２本目のハリウッド映画「ブラック・レイン」（８９年）では憧れの高倉健さんと共演。「うれしかったね。いっぱしの人というのは、あまり、余計なことはしゃべらない。だから、『ＯＫ牧場』とか、今の俺はあんまり言わなくなったね」。その日の会話で、あの国民的な決めゼリフを私に発することはなかった。

当時７５歳。「若い時はイケイケドンドンで何でもやったけど、今はガッツ、ガッツしないで、ゴーイング・マイウェイだよな」。老いの境地をダジャレで締めた。そして一夜明け、ガッツさんに電話した。出演作の感想を聞くと「恥ずかしくない演技だったよ。ＯＫ牧場！」と封印していたフレーズが飛び出した。（デイリースポーツ編集委員・北村泰介）