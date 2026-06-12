『めざましライブ』にモナキ、私立恵比寿中学ら出演決定！初開催のステージには、K（＆TEAM）やパペットスンスンも

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8月3日から9日まで東京・豊洲PIT、8月13・14日に東京・東京ガーデンシアターで開催される『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』の追加ラインナップが公開された。

■私立恵比寿中学とガールズバンドねぎ塩豚丼が対バン！

フジテレビ発の『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』は、湾岸エリアの新しい“夏”イベント。東京・湾岸エリアの豊洲PIT、東京ガーデンシアターを舞台に、9日間にわたり『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションし、『めざましライブ』をはじめ、音楽・笑い・トークライブなど、毎日様々なオリジナルステージイベントを届ける。

第1弾、第2弾出演アーティスト発表で話題沸騰中の『めざましライブ』。今回出演アーティスト第3弾として、モナキ、私立恵比寿中学、ねぎ塩豚丼の3組の参加が決定。そして、初開催の歴代マンスリーエンタメプレゼンターステージには、高橋文哉、綱啓永、パペットスンスン、K（＆TEAM）、倉悠貴が発表された。

◇8月3日

人気急上昇中の「モナキ」が初登場。純烈リーダー・酒井一圭がプロデュースした4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキ。2026年4月にメジャーデビューし、じん・ケンケン・サカイJr.・おヨネで構成。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが集結。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はTikTokでダンス動画が拡散され話題に。グループ名は古語の「名もなき」に由来し、「まだ何者でもない4人が成長していく」という意味が込められている。

◇8月4日

『めざましライブ×イマドキ』私立恵比寿中学、ねぎ塩豚丼が登場。『めざましテレビ』の人気トレンドコーナー「イマドキ」と『めざましライブ』がコラボ。イマドキガールとして活躍中の仲村悠菜が所属するアイドルグループ私立恵比寿中学と、大里菜桜が所属するガールズバンドねぎ塩豚丼が対バンする。「イマドキ」ならではのトークコーナーも要チェックだ。全力感溢れるパフォーマンスや親しみやすいキャラクターで、幅広い世代から愛されている私立恵比寿中学と対バンで登場するのは、2025年に楽曲「Victory」がSNSで話題となり火がついた、ティーンに絶大なる人気を誇る4人組ロックバンドねぎ塩豚丼。各種大型フェスへの出演も話題となっている。

◇8月7日

『めざましマンスリーエンタメプレゼンター SUMMER PARTY』初開催。2018年にスタートした「マンスリーエンタメプレゼンター」。月替わりで俳優・アイドル・芸人など、“めざまし”ならではの旬なタレントが担当する企画で、原稿読みやコメント、さらにはMC的役割にも挑戦。普段とは違った一面を見せるなど、『めざましテレビ』を代表する人気企画のひとつ。今回は、初の試みとして歴代マンスリーエンタメプレゼンターが集まる「SUMMER PARTY」を開催。どんなステージになるのか期待が高まる。

出演：高橋文哉、綱啓永、K(&TEAM) 、倉悠貴 And more

■イベント情報

『めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』

会期：08/03（月）～08/09（日）東京・豊洲PIT

公演日 / 出演アーティスト

08/03（月）ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH

『めざましライブ』 モナキ

08/04（火）萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』

『めざましライブ×イマドキ』 私立恵比寿中学×ねぎ塩豚丼

『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET

08/05（水）TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』

『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス

08/06（木） 『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』 in めざましWANGANフェス

『けるとめる』 in めざましWANGANフェス

『めざましライブ』Juice=Juice

08/07（金） 『めざましマンスリーエンタメプレゼンター SUMMER PARTY』

高橋文哉、綱啓永、K（＆TEAM）、倉悠貴 And more

08/08（土）『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか?』ONE N’ ONLY×BUDDiiS

『めざましライブ』 .ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ

.ENDRECHERI.×syudou×muque

08/09（日）千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス

※パペットスンスン（VTR出演）

会期：08/13（木）、08/14（金）東京・東京ガーデンシアター

＜DAY1＞8月13日（木）

出演：マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、SPアクト：VOLTACTION、ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）

※新音楽番組『STAR』コラボも

＜DAY2＞8月14日（金）

HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ

ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）

※『新しいカギ』とのコラボも

■関連リンク

『めざましWANGANフェス~人気バラエティと夏の最強コラボ~』公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/