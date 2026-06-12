『田鎖ブラザーズ』第9話 “真”岡田将生、絶望を抱える“稔”染谷将太に変わり辛島夫妻を追いつめることを決意
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第9話が12日の今夜放送される。
【写真】真（岡田将生）と対峙する晴子（井川遥）『田鎖ブラザーズ』第9話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第9話あらすじ
茂木（山中崇）が遺体で発見された。真と稔は愕然としつつも、すぐさま辛島家を訪れる。しかし、夫・貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）はすでに荷物をまとめて立ち去った後で、その逃亡には、ある人物が関わっているようだった。
唯一の味方だと思っていた茂木の裏切りに絶望する稔。そんな稔に代わり、真は辛島夫妻を追いつめることを決意する…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】真（岡田将生）と対峙する晴子（井川遥）『田鎖ブラザーズ』第9話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
茂木（山中崇）が遺体で発見された。真と稔は愕然としつつも、すぐさま辛島家を訪れる。しかし、夫・貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）はすでに荷物をまとめて立ち去った後で、その逃亡には、ある人物が関わっているようだった。
唯一の味方だと思っていた茂木の裏切りに絶望する稔。そんな稔に代わり、真は辛島夫妻を追いつめることを決意する…。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。