「サムライブルーに大きな衝撃だ」「キャプテンを失った」遠藤航が日本代表から離脱。W杯初戦の相手オランダのメディアも続々と報道「我々との試合で最も重要な選手の一人だった」
現地６月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表から主将MF遠藤航の離脱を発表。FW町野修斗が追加招集されることも明かされた。その直後に遠藤は公式Ｘを更新して代表引退を表明している。
グループステージ初戦のオランダ戦を３日後に控え、激震が走っているなか、対戦国オランダのメディアもこの驚きのニュースを続々と報じている。
『ESPN.nl』は、「日本の計画に打撃」と見出しを打って報道した。
「日本はキャプテンの遠藤を抜きでオランダと対戦することになる。リバプール所属のミッドフィールダーは、ワールドカップ開幕直前に負傷のため代表を離脱し、大会全試合を欠場することになった。彼は代表引退も同時に発表した。両チームとも怪我人の問題を抱えているが、遠藤の離脱はサムライブルーにとって大きな衝撃だ」
また『voetbalzone』も「オランダのワールドカップ対戦相手がキャプテンを失った」とし、「我々とのグループリーグ初戦で、最も重要な選手の一人となるはずだった」と伝えている。
日本はこの危機を乗り越えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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グループステージ初戦のオランダ戦を３日後に控え、激震が走っているなか、対戦国オランダのメディアもこの驚きのニュースを続々と報じている。
『ESPN.nl』は、「日本の計画に打撃」と見出しを打って報道した。
また『voetbalzone』も「オランダのワールドカップ対戦相手がキャプテンを失った」とし、「我々とのグループリーグ初戦で、最も重要な選手の一人となるはずだった」と伝えている。
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