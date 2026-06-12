「サムライブルーに大きな衝撃だ」「キャプテンを失った」遠藤航が日本代表から離脱。W杯初戦の相手オランダのメディアも続々と報道「我々との試合で最も重要な選手の一人だった」

「サムライブルーに大きな衝撃だ」「キャプテンを失った」遠藤航が日本代表から離脱。W杯初戦の相手オランダのメディアも続々と報道「我々との試合で最も重要な選手の一人だった」