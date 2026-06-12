世界の歌姫が『徹子の部屋』初登場 転機となった『オペラ座の怪人』秘話も
英ソプラノ歌手のサラ・ブライトマンが、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【写真】笑顔が素敵！50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマン
「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織選手が、サラの楽曲を使用し銀メダルを獲得した事でも話題になった。
13歳で舞台デビューし50年以上のキャリアを持つサラは、3オクターブを超える美しい音域の持ち主。20代で初来日して以来、大の日本好きというサラの「意外な好物」には、黒柳徹子が驚く場面も。自身の成功の礎となった6人姉弟の大家族で育った幼少期や、最愛の母への感謝、オウムや犬との暮らしなど、意外な素顔が次々と披露される。
そして世界的スターへの転機となった『オペラ座の怪人』秘話も飛び出す。互いに舞台人でもある2人が語り合う。
【写真】笑顔が素敵！50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマン
「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織選手が、サラの楽曲を使用し銀メダルを獲得した事でも話題になった。
13歳で舞台デビューし50年以上のキャリアを持つサラは、3オクターブを超える美しい音域の持ち主。20代で初来日して以来、大の日本好きというサラの「意外な好物」には、黒柳徹子が驚く場面も。自身の成功の礎となった6人姉弟の大家族で育った幼少期や、最愛の母への感謝、オウムや犬との暮らしなど、意外な素顔が次々と披露される。
そして世界的スターへの転機となった『オペラ座の怪人』秘話も飛び出す。互いに舞台人でもある2人が語り合う。