7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

主人公・光井明希（比嘉愛未）や母子救命救急班を取りまく新キャストとして、徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青の出演が決定！

徳永が演じるのは、未受診などの事情を抱えた妊婦を支援するNPO法人「HOME うぶごえ」の代表・羽鳥美咲（はとり・みさき）。光井の学生時代からの親友でもある羽鳥は、たびたび居酒屋で光井の相談相手となる。光井とは異なる立場から妊娠に悩む女性たちをサポートし、光井が公私共に信頼を寄せる人物だ。

川西が演じるのは、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一（いそざき・しゅういち）。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出の噂を聞き、動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を知ろうと、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。

遠山が演じるのは、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保（ひめじま・よしやす）。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし気が弱いため、結局は神谷院長には逆らえない。リスクの大きい未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。

優希が演じるのは、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織（とみなが・かおり）。夫とは真逆の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第一子を妊娠中。

当記事では徳永、川西、遠山、優希のコメントを紹介。

＜徳永えり コメント＞

今回、NPO団体代表 羽鳥美咲を演じさせていただきます。

赤ちゃんや母親に関する悲しいニュースが報道された時、その背景について考えたことはありますか？「予期せぬ妊娠」や「DV・性被害」、そして「経済的困窮」など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています。

※NPO法人代表 羽鳥美咲（はとり・みさき） ・・・ 徳永えり

特定妊婦を支援するNPO法人『HOME うぶごえ』代表。

光井の学生時代の同級生で、唯一無二の親友。

光井とは異なる立場から、事情を抱えた妊婦や妊娠に悩む女性たちをサポートする。

＜川西賢志郎 コメント＞

磯崎修一役の川西賢志郎です。産科医療の現場で、目まぐるしく展開されるドラマ。そのドラマの水面下で進行していく別のストーリーと思惑。一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます。

※厚生労働大臣の秘書 磯崎修一（いそざき・しゅういち） ・・・ 川西賢志郎

厚生労働大臣の秘書。

政界進出の噂が囁かれている神谷院長の動向を鋭く監視している。

神谷院長が立ち上げた『母子救命プロジェクト』に疑いを持ち、その実態を掴むため、チームの一員に接触を図る。

＜遠山俊也 コメント＞

「ファーストクライ」、素敵で平和な響き…と思いました。

しかし脚本を読んでいくと「産声」を聞く為には多くの立場の人々の並々ならぬ努力、葛藤、衝突があるという事を突きつけられました。決して一枚岩でない継ぎ接ぎだらけのチームが、母子の命の為に、という心の奥底の共通項だけで難題に立ち向かう様は本当に胸を打たれます、私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき、赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です、観ていただけたら平和に近づけます！

※産婦人科部長 姫島義保（ひめじま・よしやす） ・・・ 遠山俊也

聖フィオナ病院の産婦人科部長。

利益重視の事なかれ主義で、『母子救命プロジェクト』には否定的。

しかし気が弱いため、結局は神谷院長に逆らえない。

＜優希美青 コメント＞

富永香織役を演じさせていただきます、優希美青です。

香織は母からたくさんの愛情を受けて育った、とても素直で天真爛漫な女の子です。

命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたら嬉しいです。ぜひご覧ください。

※神谷院長の娘 富永香織（とみなが・かおり） ・・・ 優希美青

神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永の妻。

おおらかで天真爛漫。夫とは真逆のタイプだが、夫婦関係は良好。

第一子を妊娠中。