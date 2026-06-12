元日向坂46・影山優佳の投稿に反響

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕した。4年に1度の大舞台でファンも胸を高鳴らせる中、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳のSNS投稿に反響が広がっている。現地レポートを担当する彼女が添えた変顔の1枚に思わず驚くファンが続出した。

影山は10日に更新したX投稿で「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します 素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と報告した。

投稿には笑顔の表情をドアップで捉えた1枚が添えられたが、2枚目には顎を引きながら変顔を作った表情を下から捉えた姿を投稿。2枚を比較するとまるで別人だった。

まさかの1枚がネット上で話題になり、ファンから様々な声が書き込まれた。

「マジでなに？笑 影ちゃんなにしてんのよ笑」

「影ちゃんの右の写真は何!?」

「2枚目大丈夫なのか！！！？」

「どんな美人でも一瞬だけブサイクになれる方法見つかる」

「公式マーク付いてたっけ？」

サッカーW杯はメキシコ―南アフリカの一戦からスタートしている。



（THE ANSWER編集部）