「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

１４年高松宮記念（コパノリチャード）以来のＧ１タイトル奪取に挑む宮厩舎が２頭出しで臨む。金鯱賞で２度目の重賞制覇を飾ったシェイクユアハートは、非凡な末脚にさらに磨きが掛かってきた印象。６歳馬ながら、ようやく充実期を迎えている。春の古馬３冠戦に皆勤のタガノデュードは、疲れ知らずで順調に調整中。２走前の大阪杯で上がり３Ｆ最速の脚を繰り出し、クロワデュノールに０秒３差の４着まで迫ったポテンシャルの高さは本物だ。上り調子の２頭が夏のグランプリを盛り上げる。

宮厩舎から末脚自慢の精鋭２騎がグランプリレースへ送り込まれる。金鯱賞を制したシェイクユアハート、天皇賞・春６着のリベンジに燃えるタガノデュード。２頭とも３勝クラスを勝ち上がるまでに時間を要したものの、この半年間で急速な成長を遂げＧ１舞台へ。コツコツ積み上げてきたものが、ここにきてようやく実を結んできた。

シェイクユアハートは昨年１２月の中日新聞杯で重賞初制覇。前走の金鯱賞では、後方から爆発力たっぷりの末脚を披露し、２つ目のタイトル奪取を果たした。「中身もだんだん良くなってきているし、以前よりもきっちり脚を使えるようになった」と充実ぶりにうなずく宮師。これまでよりもゆったりとしたローテーションとなったが、「絶好調。前走もメンバーは強かったし、楽しみだね」と不安はないようだ。

１年後輩のタガノデュードは、決して適距離とは言えない前走の天皇賞・春が見応えのある内容。懸命に脚を伸ばし６着と届きはしなかったが、最後まで止まっていなかった。「コンスタントに使っているけど、かえって元気になっているね」と、そのタフさに思わず笑みをこぼす指揮官。さらに相手は強くなるが「ベストの距離だと思う」と自信をのぞかせる。本領発揮がかなう舞台なら逆転のチャンスは十分ありそうだ。

「出るだけでも難しいし、なかなか２頭も出走させられないからね。本当によく頑張ってくれているよ」と愛馬への感謝を示すトレーナー。強敵相手にも一歩も引かない。ひと皮むけた２頭が、大輪の花を咲かせてみせる。