櫻井翔が総合司会を担当！“音楽の物語”をテーマにした『THE MUSIC DAY 2026』ポスタービジュアル公開

櫻井翔が総合司会を務め、7月4日13時30分から生放送される日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』のポスタービジュアルが公開された。

■これから始まる様々な物語への期待を感じさせるビジュアルに

今年のテーマは「音楽の物語」。今回解禁されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”というテーマのもと、これから始まる様々な物語への期待を感じさせるビジュアルとなっている。

14回目の放送となる今年の『THE MUSIC DAY』。世代やジャンルを超えた総勢60組を超える豪華アーティストたちが集結し、それぞれの“音楽の物語”を届ける。

■番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演アーティスト：アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK（※五十音順）

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/