櫻井翔、青い海と空を背景に“旅の途中”ショット 『THE MUSIC DAY』ポスタービジュアル公開
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、ポスタービジュアルが12日、公開された。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧
今回公開されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”というテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待を感じさせるビジュアルとなっている。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧
今回公開されたポスタービジュアルでは、青い海と空を背景に、旅の途中を思わせる世界観を表現。“音楽の物語”というテーマのもと、これから始まるさまざまな物語への期待を感じさせるビジュアルとなっている。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。