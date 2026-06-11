ブラピ最新作『ハート・オブ・ビースト』9.25全世界同時公開 退役軍人と愛犬の“絆”を描く感動ドラマ
ブラッド・ピットが主演するデヴィッド・エアー監督最新作『ハート・オブ・ビースト（原題：Heart of the Beast）』が、9月25日より全世界同時公開されることが決定。ティザー予告が解禁された。
【動画】生きてマイホームに還れるのか？ 『ハート・オブ・ビースト』ティザー予告
舞台は大自然アラスカの奥地。退役軍人とその愛犬が、「生きて、マイホームに還る」ために、バディとして互いを支え合いながら共に歩む姿を描く。人間を寄せ付けない“魔の領域＜ハート・オブ・ビースト＞”と呼ばれる地に取り残された人間と犬の、言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく感動ドラマだ。
主演を務めるのは、『F1（R）／エフワン』（2025）の大ヒットも記憶に新しい、世界中で愛され続けるスター、ブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを熱演する。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞（R）助演男優賞に輝いたオスカー俳優J・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。
監督は、アメリカ海軍への従軍経験も持ち、リアリティあふれる描写と緊張感のあるアクション演出に定評があるデヴィッド・エアー。ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。
プロデューサーには、『セッション』（2014）や『ラ・ラ・ランド』（2017）を手掛け、第89回アカデミー賞にて史上最年少で監督賞を受賞したデイミアン・チャゼルが参加。そのほか、「メイズ・ランナー」シリーズや「トワイライト」シリーズを手掛けたマーティ・ボーウェンらに、制作会社「プランB」を率いるピット自身も加わり、ハリウッドを代表する製作陣が集結した。
ティザー予告は、退役軍人のジェームズと、戦争のトラウマによるPTSDを抱え、義足でたくましく生きる退役軍用偵察犬オーディンの“バディ”としての姿が映し出される。アラスカ上空を飛行中、不意なアクシデントに襲われ、生死の境をさまようジェームズを救ったのは、同乗していた愛犬オーディンだった。
しかしジェームズとオーディンは、墜落した機体とともにアラスカの奥地へ完全に取り残されてしまう。激流、断崖、野生動物…人を寄せ付けない大自然が容赦なく牙をむくなかで、追い詰められていく2人。そんな時、最後に大事なのは、“誰のために生きるか”ではなく、“誰のために死ねるか”。傷を抱えた1人と1匹が寄り添い、支え合いながら運命に立ち向かう。果たして彼らは、生きてマイホームに還れるのか。
アラスカの大自然に取り残された人間と犬の、【絆の物語】。極限の先に待つ感動とは――。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【動画】生きてマイホームに還れるのか？ 『ハート・オブ・ビースト』ティザー予告
舞台は大自然アラスカの奥地。退役軍人とその愛犬が、「生きて、マイホームに還る」ために、バディとして互いを支え合いながら共に歩む姿を描く。人間を寄せ付けない“魔の領域＜ハート・オブ・ビースト＞”と呼ばれる地に取り残された人間と犬の、言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく感動ドラマだ。
監督は、アメリカ海軍への従軍経験も持ち、リアリティあふれる描写と緊張感のあるアクション演出に定評があるデヴィッド・エアー。ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。
プロデューサーには、『セッション』（2014）や『ラ・ラ・ランド』（2017）を手掛け、第89回アカデミー賞にて史上最年少で監督賞を受賞したデイミアン・チャゼルが参加。そのほか、「メイズ・ランナー」シリーズや「トワイライト」シリーズを手掛けたマーティ・ボーウェンらに、制作会社「プランB」を率いるピット自身も加わり、ハリウッドを代表する製作陣が集結した。
ティザー予告は、退役軍人のジェームズと、戦争のトラウマによるPTSDを抱え、義足でたくましく生きる退役軍用偵察犬オーディンの“バディ”としての姿が映し出される。アラスカ上空を飛行中、不意なアクシデントに襲われ、生死の境をさまようジェームズを救ったのは、同乗していた愛犬オーディンだった。
しかしジェームズとオーディンは、墜落した機体とともにアラスカの奥地へ完全に取り残されてしまう。激流、断崖、野生動物…人を寄せ付けない大自然が容赦なく牙をむくなかで、追い詰められていく2人。そんな時、最後に大事なのは、“誰のために生きるか”ではなく、“誰のために死ねるか”。傷を抱えた1人と1匹が寄り添い、支え合いながら運命に立ち向かう。果たして彼らは、生きてマイホームに還れるのか。
アラスカの大自然に取り残された人間と犬の、【絆の物語】。極限の先に待つ感動とは――。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。