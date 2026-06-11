熊本ヴォルターズが山本翔太との複数年契約合意を発表…左ひじのケガを乗り越え更なる飛躍を誓う

6月11日、熊本ヴォルターズは山本翔太と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。なお契約期間は2年間で、2027－28シーズンまでの複数年契約となる。

26歳の山本は山形県出身で、188センチ85キロのシューティングガード。2022－23シーズンに熊本でプロデビューを果たすと、昨シーズンまで3年間連続でB2公式戦全60試合出場を記録した。在籍4年目となる今シーズンは、連続出場記録は途絶えたものの、計47試合に出場し、平均13.6得点3.6リバウンド2.8アシストの成績を残した。

今回の発表に際して、同選手はクラブの公式HPを通じて「2025-26シーズンは初めてのケガでチームを離脱し、最後までプレーしてる姿を皆さんに届けられなかった事がとても悔しいです」と今シーズンを振り返った。

一方で、「でも、コート外から試合などを見て様々な事を学ぶことができたので、それを新シーズンでプレーに活かせれたらなと思います。更に成長している姿と、笑顔を忘れず楽しんでプレーしている姿を見せられるよう準備していきたいと思いますので、是非「会場で」お待ちしてます！LET’S GO VOLTERS!!」とコメントを寄せ、来シーズンの更なるステップアップを誓った。

【動画】山本翔太の2025－26シーズンハイライト