辰巳ゆうと、北島三郎への思い語る「背中を目に焼き付けたい」
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』が11日よる、東京・Zepp DiverCityで開催される。開演前には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたアーティストが囲み取材に応じた。
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
【写真】きらびやかなブルーの衣装で登場した辰巳ゆうと
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞には、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」がノミネート。プレゼンターは堺正章が務める。
囲み取材に登場した辰巳は、ノミネートについて「最初は本当なのかなと思いましたが、この場に来て実感が湧いてきました。親孝行もできたなと思いますし、たくさんの方に応援していただいてここに立てているので、みなさんへの感謝と喜びを胸に歌いたい」と笑顔を見せた。また、『MUSIC AWARDS JAPAN』については「夢みたいな場所ですし、目指す目標になる場所」と語った。
同授賞式で特別功労賞を受賞する北島三郎については「レジェンドと同じステージに立てるのは光栄。背中をたくさん見させていただいて、目に焼き付けたい」とコメント。北島からワインを贈られたことも明かし、「緊張しているので今から飲みたいくらい。でも、もったいないので一生飾ろうかな」と笑いを誘った。
今後については「毎日頑張っていくだけです。もっと輪を大きくして、またここに帰ってこられるように頑張りたい」と意気込みを語った。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引し、今年10月に90歳の卒寿を迎える北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞には、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」がノミネート。プレゼンターは堺正章が務める。
囲み取材に登場した辰巳は、ノミネートについて「最初は本当なのかなと思いましたが、この場に来て実感が湧いてきました。親孝行もできたなと思いますし、たくさんの方に応援していただいてここに立てているので、みなさんへの感謝と喜びを胸に歌いたい」と笑顔を見せた。また、『MUSIC AWARDS JAPAN』については「夢みたいな場所ですし、目指す目標になる場所」と語った。
同授賞式で特別功労賞を受賞する北島三郎については「レジェンドと同じステージに立てるのは光栄。背中をたくさん見させていただいて、目に焼き付けたい」とコメント。北島からワインを贈られたことも明かし、「緊張しているので今から飲みたいくらい。でも、もったいないので一生飾ろうかな」と笑いを誘った。
今後については「毎日頑張っていくだけです。もっと輪を大きくして、またここに帰ってこられるように頑張りたい」と意気込みを語った。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引し、今年10月に90歳の卒寿を迎える北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。