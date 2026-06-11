中条あやみ、ほっそりウエスト際立つロングドレス披露 グリーンカーペット登場【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
モデルで俳優の中条あやみが11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中の新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」で10日に続きMCを務める。11日は開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、中条がロングドレスのシックな装いで登場した。
【写真】かわいいハートポーズも！笑顔の中条あやみ
深く美しいブルーが印象的なカラーで、つま先まで隠れるロングドレス。ほっそりしたウエストが、ドレスのデザインを際立たせている。カメラに向かってにっこり笑顔を見せ、手を振った。
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場。きのうは「オズの魔法使い」をモチーフとした衣装だったが、今回は「桃太郎」からインスピレーションを得た装い。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
なお、今年のミセスのファッションのテーマは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」。「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトを、1日目は「オズの魔法使い」、2日目は「桃太郎」からインスピレーションを得たコスチュームで表現している。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【写真】かわいいハートポーズも！笑顔の中条あやみ
深く美しいブルーが印象的なカラーで、つま先まで隠れるロングドレス。ほっそりしたウエストが、ドレスのデザインを際立たせている。カメラに向かってにっこり笑顔を見せ、手を振った。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
なお、今年のミセスのファッションのテーマは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」。「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトを、1日目は「オズの魔法使い」、2日目は「桃太郎」からインスピレーションを得たコスチュームで表現している。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS