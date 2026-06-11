西武鉄道は、2026年度の鉄道事業設備投資計画を発表しました。投資総額は過去最大となる462億円に上り、「沿線価値向上」「デジタル化」「働きがい向上」を重点テーマに据えた大規模なアップデートが行われます。

今回の計画では、2027年春にデビューを控える西武新宿線の新型特急「トキイロ」の詳細や、アニメ界の巨匠・大河原邦男氏が監修する新・観光特急の計画など、特に新宿線のブランド強化策が目白押し。さらに、東急電鉄から譲り受けたサステナ車両「7000系」の6月運行開始や、クレジットカード等のタッチ決済の全駅拡大など、沿線住民の移動をより快適にする施策が並びます。本記事では、西武鉄道の未来図と、私たちの日常に直結する大注目ポイントを分かりやすく解説します。

過去最大462億円！「安全・安心」の基盤強化

今年度の投資総額462億円は、西武鉄道にとって過去最大の規模となります。その根幹にあるのが「安全・安心なサービスの追求」です。

ホームドアの整備と立体交差事業の推進

・池袋駅や中村橋駅、富士見台駅などで今年度ホームドアを稼働予定。

・2030年代半ばまでを目標に、当面は池袋〜小手指駅間、西武新宿〜新所沢駅間など主要エリアへの整備を推進。

・中井⇒野方駅間の連続立体交差事業（地下化）では、シールドマシンによる掘進を開始。

ホームドア整備目標

【過去最大462億円！「安全・安心」の基盤強化】

ホームドアの全駅整備という壮大な目標からは、西武鉄道の「安全最優先」への並々ならぬ覚悟がうかがえます。床下機器が見えにくくなる寂しさもありますが、誰もが安心してホームを歩ける未来は魅力的です。さらに、中井〜野方間の地下化工事が本格化することで、長年沿線を悩ませてきた「開かずの踏切」問題もいよいよ解決へ。新宿線の風景そのものが、今後数年で劇的に生まれ変わる大きな過渡期を迎えています。

踏切異常検知システム（イメージ）

新宿線のブランド強化！新車両「トキイロ」と観光特急

今回の計画で最も目を引くのが、西武新宿線のテコ入れです。池袋線に続き、新宿線の快適性と魅力が大幅にアップデートされます。

「トキイロ」導入と大河原邦男氏監修の観光特急

・10000系車両の後継として、2027年春より新車両「トキイロ」を導入。

・車両デザインは「時の色」をイメージした「エナジーウェーブ」を採用。

・2028年度中に、10000系ニューレッドアローをリニューアルした新宿線観光特急を運行開始。

・観光特急のデザインは『機動戦士ガンダム』で知られる大河原邦男氏が監修し、車内にはバーカウンターや半個室も備える。

【参考】【西武新宿線】新型特急「トキイロ」2027年春デビュー！10000系後継は全8両が異なる色彩、全席コンセント完備＆消費電力70%削減（※2026年2月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13023407.html

車両外観（1号車）イメージ

【参考】西武ニューレッドアローが“新･観光特急”へ！ガンダムの大河原邦男氏が初の鉄道デザイン監修、2028年度10000系が半個室＆バー付きで再発進 https://tetsudo-ch.com/13027452.html

10000系「ニューレッドアロー」（イメージ）

【新宿線のブランド強化！新車両「トキイロ」と観光特急】

今回の計画で最大のサプライズと言えるのが、新宿線のプレミアム化戦略です。空間プロデュースのプロである丹青社とタッグを組む新特急「トキイロ」は、単なる移動手段を超えた「過ごす空間」としての価値を追求しており、新しい乗車体験が期待できます。さらに、大河原邦男氏による観光特急のデザイン監修は、鉄道業界にとどまらないビッグニュース！ロマン溢れるメカニックデザインと西武の観光特急がどのような化学反応を起こすのか、今から2028年のデビューが待ちきれません。

サステナ車両と新たなレストラン列車

環境対策の目玉として、他社から譲受した「サステナ車両」がいよいよ本格稼働します。

・東急電鉄から譲り受けた9000系が「7000系」として2026年6月27日に運行開始。

・山口線（レオライナー）には、花火やイルミネーションをイメージした新型車両「L00系（れおけい）」第2編成を導入。

左：サステナ車両「7000系」、右：山口線新造車両 第2編成イメージ

・新型レストラン列車「vies（ヴィエス）」を2028年3月に導入。Laviewベースの専用車両（厨房車両）を連結。

【参考】西武鉄道、新型レストラン列車を2028年3月導入！妹島和世氏がデザイン、「日本一の厨房車両」も搭載 https://tetsudo-ch.com/13014262.html

レストラン列車のイメージ

【サステナ車両と新たなレストラン列車】

ついにベールを脱ぐ「サステナ車両」。東急9000系が「西武7000系」として新たな車番を背負い、所沢や飯能の地を駆け抜ける光景は、往年のファンからすればまさに夢のようなクロスオーバーです。環境負荷低減の最適解であると同時に、車両の歴史を紡ぐ素晴らしい取り組みといえます。また、専用の厨房車両を連結する「vies」の投入により、西武のレストラン列車は「動く極上レストラン」へと昇華します。食と景色の融合が、秩父エリアへの旅行需要をさらに押し上げそうです。

デジタル化と働きがい向上の両輪

顧客サービスの向上だけでなく、働く社員の環境改善にも積極的に投資している点も特徴的です。

・クレジットカード等のタッチ決済乗車サービスを2027年3月末には全駅へ拡大予定。

・社員の健康をサポートするため、約70職場で「置き型社食」を導入、約20カ所の食堂施設をリニューアル。

【デジタル化と働きがい向上の両輪】

QRコードやタッチ決済の全駅展開は、きっぷの買い方がわからない訪日外国人客にとって最強のインフラとなります。改札通過のスマート化が加速する一方で、あえて「人」に対するアナログな投資（置き型社食や宿泊施設のリニューアルなど）を拡充している点に、西武鉄道の企業姿勢が表れています。働きがいのある職場環境から生まれる従業員の心のゆとりこそが、最終的に乗客へのホスピタリティや日々の安全運行へと還元されていくのではないでしょうか。

西武線が変わる「未来ロードマップ」

・【2026年6月27日〜】 サステナ車両「西武7000系」が運行開始！ 東急電鉄から譲り受けた9000系をリニューアルした「7000系」がいよいよ営業運転をスタートします。今年度はさらに4編成が導入される予定です。

・【2026年9月末〜2027年3月末】 クレジットカード等のタッチ決済が全駅へ拡大！ 9月末までに79駅、そして2027年3月末にはついに全駅（小竹向原を除く）でタッチ決済やQRコードでのデジタル企画きっぷの利用が可能になり、スマホ一つでの乗車が劇的にスムーズになります。

・【2027年春】 新宿線 新型特急「トキイロ」がデビュー！現在の10000系ニューレッドアローの後継として、車内全席コンセント完備の快適な移動空間が誕生します。

・【2028年3月】 新型レストラン列車 Fine Dining Train「vies（ヴィエス）」運行開始！圧倒的な厨房面積を持つ専用車両を連結し、秩父エリアへの極上のグルメ旅を提供します。

・【2028年度中】 大河原邦男氏監修「新宿線観光特急」が再発進！10000系をリニューアルし、半個室やバーカウンターを備えた大人のロマン溢れる観光列車が新宿線に登場します。

また、2027年度以降の事業としては、2021年度に都市計画 決定された西武新宿駅につながる新たな地下通路整備を進めるための、具体的な検討や関係者との協議が進められる予定です。

JR・東京メトロ新宿駅と西武新宿駅とを繋ぐ新たな地下通路整備の計画

西武鉄道が過去最大規模の投資で描く2026年度以降のビジョン。新型特急の導入や立体交差事業など、街の景色すら変えてしまう壮大な計画が目白押しです。皆さんはどのプロジェクトに一番期待していますか？

（画像：西武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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