本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太らが「心を読め」にちなんだ企画に挑戦！映画『黒牢城』公開記念特別番組放送決定

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本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）らが出演する映画『黒牢城』（読み：こくろうじょう / 6月19日全国公開）の公開を記念して、特別番組「映画『黒牢城』公開記念 戦国×密室×心理戦！ カンヌが熱狂した戦国系心理ミステリーに迫る」が、6月15日25時35分からTBSにて放送されることが決定した。

■撮影時のエピソード、思い出も語る

番組では、本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑が、本作のキーワードである「心を読め」にちなんだ企画に挑戦。キャストにまつわる様々な問題に対し、お互いの心を読みながら解答していく。

さらに、作品の魅力や撮影時のエピソード、共演者との印象的な思い出についてもたっぷりと語る。ここでしか聞くことのできないキャスト同士の貴重な秘話が明かされるかもしれない。

映画の見どころとともに、その舞台裏にも迫る特別番組をぜひチェックしよう。

■番組情報

TBS系「映画『黒牢城』公開記念 戦国×密室×心理戦！ カンヌが熱狂した戦国系心理ミステリーに迫る」

06/15（月）25:35～26:05

出演：本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑

■映画情報

『黒牢城』

6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

■関連リンク

映画『黒牢城』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/