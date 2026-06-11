Cornelius、ライヴ・ドキュメンタリー映像 「"Dream in Dream" Tour Document Episode 1」公開｜8月にはアルバム発売

デジタル・シングル「Aeons」が好評配信中のコーネリアス（Cornelius）が、前作アルバム「夢中夢」のリリース前から現在までのライブ・ワールドツアーをまとめたドキュメンタリー映像を解禁。YouTubeにて公開した。

映像は全4回の配信を予定しており、今回はその1回目。ライブ活動の再開となった2022年7月30日のフジロックフェスティバルから、東南アジアツアー、2023年のオーストラリアツアーまでの映像が公開された。

今回の映像では出演した各地の音楽フェス、インドネシア（ジャカルタ）“JOYLAND”、タイ（バンコク）“Maho Rasop Festival”、オーストラリア（メルボルン）“RISING”、（シドニー）“Vivid Sydneyに出演時の様子などが堪能できる。

Cornelius “Dream in Dream” Tour Document Episode 1

コーネリアスは、自身の活動に加えて、国内外多数のアーティストとのコラボレーションやREMIX、インスタレーションやプロデュースなど幅広く活動中。8月19日（水）には8枚目のオリジナル・アルバム「Refractions」を発売する。先行シングル「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」「Aeons」を含む全10曲が収録される予定だ。

また、このアルバムを携えた全国ツアー「CORNELIUS REFRACTIONS TOUR 2026」も9月10日（木）より開催。6月10日（水）18:00よりチケット二次先行受付がスタートした。「Refractions」のカセットテープが付いた特典付きチケットは今回が最終受付となるため、希望者は早めのチェックがおすすめだ。

【商品情報】

「Refractions」（CD／WPCL-13774／￥3,300＋税）「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」「Aeons」ほか、全10曲収録予定。Linkfire：https://cornelius.lnk.to/refractions

※CDショップ特典：以下の対象店舗で予約・購入で先着で特典をプレゼント。Amazon.co.jp：メガジャケ楽天ブックス：缶バッジセブンネットショッピング：レコードモチーフコースターその他CDショップ：ステッカー

【ツアー情報】

CORNELIUS REFRACTIONS TOUR 2026

9月10日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama9月12日（土）広島・広島クラブクアトロ9月13日（日）福岡・Zepp Fukuoka9月19日（土）北海道・Zepp Sapporo9月22日（火・祝）愛知・Zepp Nagoya9月23日（水・祝）大阪・Zepp Namba (OSAKA)9月26日（土）宮城・仙台PIT10月2日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)10月3日（土）東京・Zepp Haneda (TOKYO)10月6日（火）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

■チケット二次先行受付受付期間：2026年6月10日（水）18:00〜2026年6月21日（日）23:59 受付URL：https://l-tike.com/cornelius/

「CORNELIUS REFRACTIONS TOUR 2026」