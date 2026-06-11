土屋太鳳、アンパンマンファミリー仲間入りで大喜び 保育園で大反響「『アンパンマンに出演されるんですか！』とお声を」
俳優の土屋太鳳（31）が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】華やかなオフショルワンピで登場した土屋太鳳
本作で、レッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当する土屋。2023年に第1子を出産している土屋はアンパンマンファミリーの仲間入りについて「最高にうれしいです。姉と弟と『アンパンマン』を見て育った。同じ舞台に立てるなんて夢のようです」と喜びを爆発させた。「保育園の先生方やお母さん方に『アンパンマンに出演されるんですか！』とお声を掛けていただきました」と反響の大きさを語っていた。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
イベントには、戸田恵子、中尾隆聖、EXIT（りんたろー。兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。
【全身ショット】華やかなオフショルワンピで登場した土屋太鳳
本作で、レッサーパンダの旅人・パンタンの声を担当する土屋。2023年に第1子を出産している土屋はアンパンマンファミリーの仲間入りについて「最高にうれしいです。姉と弟と『アンパンマン』を見て育った。同じ舞台に立てるなんて夢のようです」と喜びを爆発させた。「保育園の先生方やお母さん方に『アンパンマンに出演されるんですか！』とお声を掛けていただきました」と反響の大きさを語っていた。
イベントには、戸田恵子、中尾隆聖、EXIT（りんたろー。兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。