高橋一生・斎藤工・水上恒司トリプル主演『犯罪者』 ユースケ・サンタマリアら豪華追加キャスト決定
高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演する7月17日配信スタートのPrime Originalドラマ『犯罪者』より、物語の鍵を握る追加キャストが解禁。ユースケ・サンタマリア、伊武雅刀、伊東四朗、堀部圭亮、ソウジ・アライの出演が明らかになった。
【写真】“犯罪者”は誰なのか!? Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
本作は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したことから幕を開ける。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した状態で発見される。
ただひとり助かった青年・修司（水上）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。病院を抜け出して自宅アパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで事件の捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）に、修司を匿うよう依頼する。
なぜ修司は再び命を狙われるのか。そして、10日間生き延びれば助かる理由とは何なのか。息がまったく合わないながらも、通り魔事件の真相を追い始める3人。やがて事件の裏には、企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在が浮かび上がる。幾重にも絡み合った謎の先に待ち受けていたのは、衝撃の真相だった。
そして、一発逆転を懸けた命懸けの戦いは、息もつかせぬスリリングかつ予測不能な展開へ――。“犯罪者”はいったい誰なのか!?
このたび、相馬たちがたどり着く巨大な謎の一端を担う大手食品メーカー「タイタスフーズ」の社員たち、そして同社と深い関わりを持つ政界の人物たちを演じるキャスト陣が解禁された。
「タイタスフーズ」第一営業部課長で、“ある出来事”をきっかけに重大な事実を発見し、会社と正義の狭間で葛藤する中迫武を演じるのは、『沈黙の艦隊』『黒牢城』などの話題作に出演し、独自の存在感と確かな演技力で幅広い役柄を演じ続けるユースケ・サンタマリア。
ユースケは「監督の熱気がスタッフ、キャストに伝わって、常に集中していました。とてつもなくシリアスな内容にも関わらず、現場に行くのが楽しみな作品でした。ワンシーン終わるごとに、満足気な表情の監督が近付いて来て静かに握手を交わす…そんな満たされた瞬間が折り重なってこの作品はできています。松永組ロスが抜けきらない…」とコメントを寄せた。
また、「タイタスフーズ」の社長・園田俊夫役には、『白い巨塔』シリーズや北野武作品などで重厚な存在感を放ち続ける伊武雅刀。専務取締役・森村隆俊役には、『シン・ゴジラ』などで確かな演技力を発揮し、放送作家や脚本家としても活躍する堀部圭亮が名を連ねる。
さらに、「タイタスフーズ」と深い関わりを持つ与党の重鎮議員・磯辺満忠役には、幅広い作品で親しまれ、日本を代表する名優として第一線で活躍し続ける伊東四朗。その磯辺の秘書・服部裕之役には、『Pachinko パチンコ』や『TOKYO VICE』など国内外の作品で活躍し、国際的なキャリアを築くソウジ・アライが起用された。
Prime Originalドラマ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。
【写真】“犯罪者”は誰なのか!? Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
ただひとり助かった青年・修司（水上）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。病院を抜け出して自宅アパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで事件の捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）に、修司を匿うよう依頼する。
なぜ修司は再び命を狙われるのか。そして、10日間生き延びれば助かる理由とは何なのか。息がまったく合わないながらも、通り魔事件の真相を追い始める3人。やがて事件の裏には、企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在が浮かび上がる。幾重にも絡み合った謎の先に待ち受けていたのは、衝撃の真相だった。
そして、一発逆転を懸けた命懸けの戦いは、息もつかせぬスリリングかつ予測不能な展開へ――。“犯罪者”はいったい誰なのか!?
このたび、相馬たちがたどり着く巨大な謎の一端を担う大手食品メーカー「タイタスフーズ」の社員たち、そして同社と深い関わりを持つ政界の人物たちを演じるキャスト陣が解禁された。
「タイタスフーズ」第一営業部課長で、“ある出来事”をきっかけに重大な事実を発見し、会社と正義の狭間で葛藤する中迫武を演じるのは、『沈黙の艦隊』『黒牢城』などの話題作に出演し、独自の存在感と確かな演技力で幅広い役柄を演じ続けるユースケ・サンタマリア。
ユースケは「監督の熱気がスタッフ、キャストに伝わって、常に集中していました。とてつもなくシリアスな内容にも関わらず、現場に行くのが楽しみな作品でした。ワンシーン終わるごとに、満足気な表情の監督が近付いて来て静かに握手を交わす…そんな満たされた瞬間が折り重なってこの作品はできています。松永組ロスが抜けきらない…」とコメントを寄せた。
また、「タイタスフーズ」の社長・園田俊夫役には、『白い巨塔』シリーズや北野武作品などで重厚な存在感を放ち続ける伊武雅刀。専務取締役・森村隆俊役には、『シン・ゴジラ』などで確かな演技力を発揮し、放送作家や脚本家としても活躍する堀部圭亮が名を連ねる。
さらに、「タイタスフーズ」と深い関わりを持つ与党の重鎮議員・磯辺満忠役には、幅広い作品で親しまれ、日本を代表する名優として第一線で活躍し続ける伊東四朗。その磯辺の秘書・服部裕之役には、『Pachinko パチンコ』や『TOKYO VICE』など国内外の作品で活躍し、国際的なキャリアを築くソウジ・アライが起用された。
Prime Originalドラマ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。