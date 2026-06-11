ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「Floral Blossom Afternoon Tea 〜Rose〜」を体験。都会の特等席でバラ香る優雅なひととき

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「Floral Blossom Afternoon Tea 〜Rose〜」を体験。都会の特等席でバラ香る優雅なひととき