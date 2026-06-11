開催：2026.6.11

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 11 - 10 [ナショナルズ]

MLBの試合が11日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとナショナルズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

3回表、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 SF 0-2 WSH

6回表、5番 デーレン・リレ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 0-3 WSH、7番 ナシーム・ヌネス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 0-5 WSH、8番 ホルビト・ビバス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 0-6 WSH

6回裏、3番 マット・チャプマン 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-6 WSH

7回表、3番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 SF 1-7 WSH、4番 ディラン・クルーズ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 SF 1-8 WSH、5番 デーレン・リレ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 SF 1-9 WSH

8回裏、3番 マット・チャプマン 初球を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 2-9 WSH、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 SF 3-9 WSH、7番 ダニエル・スザック 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 4-9 WSH、8番 ドリュー・ギルバート 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 SF 5-9 WSH、ピッチャー オルランド・リバルタがワイルドピッチでジャイアンツ得点 SF 6-9 WSH

9回表、2番 カーティス・ミード 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 SF 6-10 WSH

9回裏、3番 マット・チャプマン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 7-10 WSH、6番 ブライス・エルドリッジ 3球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 SF 11-10 WSH

試合は11対10でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのリーバー・サンマルティンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで2勝3敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 08:08:10 更新